Vermeende ontwikkelaar RedLine-malware uitgeleverd aan Verenigde Staten

Een Armeense man die wordt verdacht van het ontwikkelen en beheren van de RedLine-malware is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. RedLine is een zogenoemde infostealer, malware speciaal ontwikkeld voor het stelen van inloggegevens uit allerlei applicaties, zoals browsers, vpn-software, chatapps en cryptowallets. Redline wordt zowel standalone als abonnement aangeboden.
Criminelen verkopen via RedLine gestolen inloggegevens op criminele marktplaatsen en fora of gebruiken die voor eigen malafide activiteiten. In 2022 meldde securitybedrijf Group-IB dat criminelen via RedLine wachtwoorden van 675.000 Nederlandse computers hadden gestolen. Eind 2024 wist de Nederlandse politie samen met de FBI en andere internationale diensten toegang tot servers van de RedLine-malware te krijgen. Daarbij werden miljoenen gestolen wachtwoorden, e-mailadressen, cookies, creditcardnummers en andere informatie aangetroffen.
De Armeense man wordt ervan beschuldigd dat hij betrokken was bij de ontwikkeling en het beheer van de RedLine-malware. Zo zou de verdachte verantwoordelijk zijn geweest voor de servers waarmee afnemers de malware konden uitrollen. Ook zou hij betalingen van afnemers hebben ontvangen. Verder zou hij RedLine-afnemers hebben geholpen en in het bezit zijn geweest van gestolen financiële gegevens. Tevens zou de man zich schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van crimineel verkregen geld. Mocht hij schuldig worden bevonden kan de man worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal dertig jaar.
