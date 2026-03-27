'Geen ongewenste datastromen bij nieuwe digitale werkplek ambtenaren'

Bij de nieuwe digitale werkplek voor ambtenaren vinden geen ongewenste datastromen plaats, zo laat staatssecretaris Van der Burg van Binnenlandse Zaken op basis van onderzoek weten. Op dit moment levert SSC-ICT zo'n 58.000 digitale werkplekken binnen de Nederlandse rijksoverheid, die worden gebruikt door ambtenaren van negen ministeries. De huidige werkplek is inmiddels zo’n acht jaar oud en nadert het einde van zijn technische levensduur.

"Enkele cruciale software-componenten van de huidige werkplek worden vanaf eind 2026 niet meer ondersteund door de leverancier. Dit creëert risico’s voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid. Vervanging is daarmee spoedig nodig", zo stond in een beslisnota die vorig jaar juni verscheen.

De nieuwe digitale werkplek voor ambtenaren is 'cloud managed' en er zijn binnen de Tweede Kamer zorgen over afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven en het ongewenst delen van informatie met andere partijen. Het kabinet liet Privacy Company uit Den Haag onderzoeken of en hoeveel data de nieuwe werkplek naar externe partijen lekt. Ook werd gekeken of privacyveilige instellingen goed staan ingesteld.

"Uitkomst is dat er geen ongewenste datastromen zijn geconstateerd, alleen noodzakelijke stromen om de diensten goed werkend en up-to-date te houden", aldus Van der Burg in een brief aan de Tweede Kamer. "Dat is goed nieuws. Dit alles dankzij een strakke configuratie en privacyvriendelijke configuratie." De bewindsman voegt toe dat alle aanbevelingen die technisch mogelijk zijn uit het onderzoek zijn overgenomen en geïmplementeerd. "Daarmee voldoet de nieuwe werkplek (DWR 2.0) aan de eisen die op het gebied van privacy van toepassing zijn."