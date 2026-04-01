AP wijst scholen op privacyrisico's bij gebruik van digitale leermiddelen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wijst scholen op de privacyrisico's bij het gebruik van digitale leermiddelen en roept op tot het maken van goede afspraken met leveranciers, zodat de privacy van leerlingen wordt beschermd en leerlingen en hun ouders weten waar zij aan toe zijn. Volgens de privacytoezichthouder zijn digitale leermiddelen niet meer weg te denken uit de klaslokalen, maar hebben die ook een keerzijde.

"Leveranciers van digitale leermiddelen verwerken veel persoonsgegevens van leerlingen. Dat kunnen ook gevoelige gegevens zijn over schoolprestaties of over het gedrag van een leerling", aldus de AP. Daarnaast raken digitale leermiddelen op de Nederlandse markt steeds verder verweven met AI en clouddiensten, die bovendien soms door grote technologiebedrijven buiten Europa worden geleverd of overgenomen.

"Dit zorgt voor risico’s voor de privacy van leerlingen. Zo is vaak niet duidelijk met welke bedrijven gegevens van leerlingen worden gedeeld en of de gegevens wel goed genoeg worden beschermd", waarschuwt de privacytoezichthouder. Die roept scholen en leveranciers op om goede afspraken te maken over de bescherming van leerlinggegevens bij digitale leermiddelen.

Tevens worden scholen opgeroepen om bestaande overeenkomsten met leveranciers kritisch te bekijken en aan te laten passen waar nodig zodat ze aan de privacywetgeving voldoen. Wanneer het scholen niet lukt om goede afspraken te maken of bestaande overeenkomst aan te laten passen, vraagt de Autoriteit Persoonsgegevens om hier melding van te maken. De toezichthouder zegt deze meldingen te gebruiken om vervolgstappen te bepalen, zoals toezichtbezoeken bij leveranciers of handhavend optreden.