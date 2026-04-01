AP wijst scholen op privacyrisico's bij gebruik van digitale leermiddelen

woensdag 1 april 2026, 10:18 door Redactie, 12 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wijst scholen op de privacyrisico's bij het gebruik van digitale leermiddelen en roept op tot het maken van goede afspraken met leveranciers, zodat de privacy van leerlingen wordt beschermd en leerlingen en hun ouders weten waar zij aan toe zijn. Volgens de privacytoezichthouder zijn digitale leermiddelen niet meer weg te denken uit de klaslokalen, maar hebben die ook een keerzijde.

"Leveranciers van digitale leermiddelen verwerken veel persoonsgegevens van leerlingen. Dat kunnen ook gevoelige gegevens zijn over schoolprestaties of over het gedrag van een leerling", aldus de AP. Daarnaast raken digitale leermiddelen op de Nederlandse markt steeds verder verweven met AI en clouddiensten, die bovendien soms door grote technologiebedrijven buiten Europa worden geleverd of overgenomen.

"Dit zorgt voor risico’s voor de privacy van leerlingen. Zo is vaak niet duidelijk met welke bedrijven gegevens van leerlingen worden gedeeld en of de gegevens wel goed genoeg worden beschermd", waarschuwt de privacytoezichthouder. Die roept scholen en leveranciers op om goede afspraken te maken over de bescherming van leerlinggegevens bij digitale leermiddelen.

Tevens worden scholen opgeroepen om bestaande overeenkomsten met leveranciers kritisch te bekijken en aan te laten passen waar nodig zodat ze aan de privacywetgeving voldoen. Wanneer het scholen niet lukt om goede afspraken te maken of bestaande overeenkomst aan te laten passen, vraagt de Autoriteit Persoonsgegevens om hier melding van te maken. De toezichthouder zegt deze meldingen te gebruiken om vervolgstappen te bepalen, zoals toezichtbezoeken bij leveranciers of handhavend optreden.

01-04-2026, 10:56 door Anoniem
Ik wens scholen veel succes met afspraken maken met OpenAI, Google, en Grok, zoals de AP gebiedt, anders gaat het onderwijs failliet aan het betalen van boetes aan de subsidieverstrekker.

Niet erg, want dan kan dat geld gestoken worden in belastingaftrek voor de allerhoogste inkomens. Dat regeert dit land gemakkeilijker, zo'n oligarchenkliek die hun kinderen sowieso naar al privéscholen sturen.

Ik hoor Boekesteijn en de zijnen nu al heel hard lachen in zijn podcast over duiding van de toestand in het Nederlandse en de rest van de wereld. Even de radio iets harder....
01-04-2026, 11:06 door Anoniem
De AP en handhavend optreden! Is dit een 1-aprilgrap?
01-04-2026, 11:12 door Anoniem
Daar hebben die scholen toch volledig sch**t aan? Die moeten aan normen en standaarden voldoen. En dat zo makkelijk mogelijk. Daarnaast staat er een generatie voor de klas die überhaupt niet meer weet wat privacy betekent. De overheid is aan het digi-drammen.

Een beetje normaal denkend mens heeft die wetgeving helemaal niet nodig om normaal te doen.
01-04-2026, 12:58 door Anoniem
Automatisering in het onderwijs serieus nemen is al heel lang ondergeschoven kindje in het onderwijs. Als het om ICT ging hadden ouders en hun kinderen het voor het zeggen als het om ICT ging. Die generatie is nu een jaar of dertig, en wil heel graag die vervelende 50-er of 60-er met handigheid voorbij streven, terwijl ze in het maatschappelijke strafhok thuishoren.
01-04-2026, 14:01 door Anoniem
Wat is dat normaal doen? In automatisering/security termen, en in educatieve termen?
01-04-2026, 15:38 door Anoniem
Lol
Ze treden wel handhavend op hoor !
Alleen een beetje voor show,not for the money!
01-04-2026, 17:18 door Anoniem
Lol, Windows.
01-04-2026, 17:19 door Anoniem
Correctie; Microslop Windows.
01-04-2026, 17:42 door Anoniem
Handhaven om het handhaven?
02-04-2026, 10:04 door Anoniem
Ben benieuwd hoe lang het duurt tot werving en selectie it-systeem bedrijven gaan bieden op de data van deze onderwijsplatforms. Goud waard. Nieuw CV'tje binnen, even kijken hoe die vroeger op school presteerde. Vaak te laat? Vaak uit de les gestuurd? Lagere CV score.

Moet er niet aan denken dat mijn gegevens van hoe ik als kind presteerde op school nu zouden uitlekken en gecombineerd zouden worden met alle andere gegevens die databrokers hebben van me zodat advertentie bureaus nog beter kunnen inspelen op mijn onzekerheden.

Kapitalistisch massasurveillance is een groot gevaar. Privacy is de enige oplossing.
03-04-2026, 19:12 door Anoniem
"Doet leuk mee met het educatieve lesmateriaal van de Rutgers Stichting"
"Gaat al leuk discussie met juf over de herhalingsprikken Rijksvaccinatieprogramma dit jaar voor de kinderen die 7 worden"
"Wil geen tekeningen met vrije opdracht maken, krast en kliedert alleen zonder duidelijke opdracht en wil niets tekenen dat ergens op lijkt"
"Medicatie lijkt goed aan te slaan, veel beter hanteerbaar in de klas"
"Mag niet meer meedoen met verkeersles want houdt zich niet aan regels"
"Eist begeleiding bij wc bezoek om billen af te laten vegen."
"Vader geeft aan transitietraject te overwegen, kind wil alleen maar broeken dragen."

Wat zouden ze met al die gegevens uit de dagrapporten doen?
03-04-2026, 20:22 door Anoniem
Notabene recent is nog een DPIA gemaakt waarin alles rozegeur en maneschijn was na een miniscule aanpassing in de overeenkomsten. Op scholen was na de wijziging tracking etc verboden, maar tijdens huiswerk maken was de leerling alsnog vogelvrij, dat is immers niet op schoolnetwerk aangesloten.

Maar zoals we gewend zijn een oproep om zorgvuldig te blijven. Zelfs nog geen foei.

Geen boete van een miljoen oid met een verdubbeling voor elk jaar dat onderwijs in gebreke blijft...
( dwangsom... )
Ben benieuwd wanneer we dat gaan zien.

Al blijft de datum van publicatie toch verdacht.
