Kritiek Cisco IMC-lek laat aanvaller wachtwoord van admin aanpassen

Een kritieke kwetsbaarheid in de Cisco Integrated Management Controller (IMC) laat aanvallers het wachtwoord van de administrator aanpassen, om vervolgens als admin te kunnen inloggen. Er zijn beveiligingsupdates uitgebracht om het probleem (CVE-2026-20093) te verhelpen. De Cisco Integrated Management Controller is een oplossing waarmee beheerders op afstand op Cisco-servers kunnen inloggen.

De oplossing gaat niet goed om met verzoeken voor het aanpassen van wachtwoorden. Een aanvaller kan hier misbruik van maken door een speciaal geprepareerd HTTP request naar het systeem te sturen. Vervolgens kan de aanvaller de authenticatie omzeilen, het wachtwoord van elke willekeurige gebruiker wijzigen, waaronder de Admin-gebruiker, en vervolgens als die gebruiker op het systeem inloggen. Verdere details zijn niet gegeven. Een externe onderzoeker ontdekte en rapporteerde het probleem aan Cisco.