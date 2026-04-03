Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt meer privacyklachten van Nederlanders

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontvangt meer klachten en signalen van Nederlanders over datalekken of andere zaken waarbij hun privacy in het geding is. Zo'n zeshonderd klachten die de privacytoezichthouder vorig jaar ontving gingen over het datalek bij Clinical Diagnostics, waarbij de gevoelige gegevens van meer dan 900.000 mensen werden gestolen. Dat meldt de AP in het Jaarverslag over 2025.

In totaal ontving de Autoriteit Persoonsgegevens in 2025 ruim 13.000 klachten en signalen. Een jaar eerder waren dat er nog 7100. "Mensen in Nederland en Europa weten de AP steeds beter te vinden en vragen hulp bij het uitoefenen van hun AVG-rechten. De AP is blij met het belang dat Nederlanders hechten aan hun privacy", aldus de toezichthouder. Mensen kunnen via de website van de AP een klacht of tip indienen, bijvoorbeeld als ze iets hebben meegemaakt of als ze vermoeden dat een persoon of organisatie zich niet aan de AVG houdt.

Om de klachten efficiënter af te handelen is de AP vorig jaar gestart met het sneller telefonisch contact opnemen met mensen en organisaties om problemen direct op te lossen en uit te leggen wat de toezichthouder voor hen kan betekenen. Ook zegt de AP dat het steeds vaker via ‘toezichtbezoeken’ bij organisaties ingrijpt, om situaties die veel mensen raken in een keer te bespreken en op te lossen.

"Maar ondanks deze inspanningen lopen de wachttijden op. Dit is vervelend voor mensen en organisaties en is daarom een belangrijk aandachtspunt voor de AP", aldus de toezichthouder. Van de ruim 13.000 privacyklachten en signalen die de AP vorig jaar ontving werden er ruim 11.000 afgehandeld. Alle signalen zijn zo goed als afgehandeld, maar tweeduizend klachten liggen nog op de plank.

Zo'n zeshonderd privacyklachten die de AP ontving gingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. "Mensen beklaagden zich over de geringe informatie die zij hadden gekregen en vroegen zich af wat ze nu moesten doen. Ook vonden zij dat zij onvoldoende werden erkend in wat dit allemaal voor hen betekende: de intiemste informatie lag op straat, waarbij sommige vrouwen zich onveilig voelden omdat hun adres gelekt was." De AP voegt toe dat het na het datalek bij Clinical Diagnostics en Bevolkingsonderzoek Nederland een toezichtstraject is gestart, dat zich onder andere richtte op het adequaat informeren van de slachtoffers.