Nieuws
image

Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt meer privacyklachten van Nederlanders

vrijdag 3 april 2026, 10:12 door Redactie, 9 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontvangt meer klachten en signalen van Nederlanders over datalekken of andere zaken waarbij hun privacy in het geding is. Zo'n zeshonderd klachten die de privacytoezichthouder vorig jaar ontving gingen over het datalek bij Clinical Diagnostics, waarbij de gevoelige gegevens van meer dan 900.000 mensen werden gestolen. Dat meldt de AP in het Jaarverslag over 2025.

In totaal ontving de Autoriteit Persoonsgegevens in 2025 ruim 13.000 klachten en signalen. Een jaar eerder waren dat er nog 7100. "Mensen in Nederland en Europa weten de AP steeds beter te vinden en vragen hulp bij het uitoefenen van hun AVG-rechten. De AP is blij met het belang dat Nederlanders hechten aan hun privacy", aldus de toezichthouder. Mensen kunnen via de website van de AP een klacht of tip indienen, bijvoorbeeld als ze iets hebben meegemaakt of als ze vermoeden dat een persoon of organisatie zich niet aan de AVG houdt.

Om de klachten efficiënter af te handelen is de AP vorig jaar gestart met het sneller telefonisch contact opnemen met mensen en organisaties om problemen direct op te lossen en uit te leggen wat de toezichthouder voor hen kan betekenen. Ook zegt de AP dat het steeds vaker via ‘toezichtbezoeken’ bij organisaties ingrijpt, om situaties die veel mensen raken in een keer te bespreken en op te lossen.

"Maar ondanks deze inspanningen lopen de wachttijden op. Dit is vervelend voor mensen en organisaties en is daarom een belangrijk aandachtspunt voor de AP", aldus de toezichthouder. Van de ruim 13.000 privacyklachten en signalen die de AP vorig jaar ontving werden er ruim 11.000 afgehandeld. Alle signalen zijn zo goed als afgehandeld, maar tweeduizend klachten liggen nog op de plank.

Zo'n zeshonderd privacyklachten die de AP ontving gingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. "Mensen beklaagden zich over de geringe informatie die zij hadden gekregen en vroegen zich af wat ze nu moesten doen. Ook vonden zij dat zij onvoldoende werden erkend in wat dit allemaal voor hen betekende: de intiemste informatie lag op straat, waarbij sommige vrouwen zich onveilig voelden omdat hun adres gelekt was." De AP voegt toe dat het na het datalek bij Clinical Diagnostics en Bevolkingsonderzoek Nederland een toezichtstraject is gestart, dat zich onder andere richtte op het adequaat informeren van de slachtoffers.

Reacties (9)
Reageer met quote
03-04-2026, 10:21 door Anoniem
Het is als vechten tegen de bierkaai.
Te langzame afhandeling en teveel privacy schendingen, het bad loopt sneller vol dan we het leeg kunnen dweilen.
Om het te compenseren kunnen mensen zelf kennis opdoen en zichzelf voorzien van veiliger oplossingen. Helaas zijn juist deze oplossingen schaarser met de dag aangezien deze vaak worden aangevallen en gesloopt door big-tech (via lobbyen en digitale aanpassingen) of zelfs overheden. (Puur spionage)
Strals kunnen we niet eens meer normaal een privégesprekje met familieleden hebben zonder dat er door zowel big-tech als overheden bespioneert wordt voor winstbejag, metadata is immers haar gewicht in goud waard. Throw us a bone...
Reageer met quote
03-04-2026, 10:22 door Anoniem
Mooi. En gaat er nou ook nog wat gebeuren? Of blijft het bij 'er zijn meer klachten'?
Reageer met quote
03-04-2026, 11:48 door Anoniem
Klacht indienen is eigenlijk ook een vorm van een datalek. In de meeste gevallen moet je meer persoonsgegevens afstaan dan dat de tegenpartij al van jou heeft en deze worden gedeeld. Oftewel dit voldoet helemaal niet aan de AVG. Maar daarover kan je dan weer geen klacht indienen bij de AP zonder al jouw persoonsgegevens, die totaal onnodig zijn, af te staan.
Reageer met quote
03-04-2026, 13:15 door Anoniem
Ik ben niet geinteresseerd in iets wat riekt naar samenzweringstheoriën.
Geef liever een stelling met bewijs.
Reageer met quote
03-04-2026, 13:34 door Anoniem
Verdere centralisatie van data van burgers en meer pro cloud
en dan schrijven wij bij ons ben je veilig,maar iedereen wist
of weet nu dat dit niet zo is,maar wat kun jij nu doen als burger?
nog meer handelingen verrichten,nog meer stress,en weer gehackt
en weer wijzigen en weer aanpassen,en weer naar de fraudehelpdesk.

EUNL2026
Reageer met quote
03-04-2026, 13:56 door Anoniem
Eerverleden jaar hadden ze 7100 meldingen, vorig jaar 13000, waarvan er 11000 zijn afgehandeld. Er zijn dus vorig jaar ruimschoots meer meldingen afgehandeld dan ze eerverleden jaar in totaal hadden. Men is dus kennelijk indrukwekkend veel sneller gaan dweilen, alleen nam ook de toestroom aan water indrukwekkend toe.

Het is duidelijk nog niet genoeg, maar je ziet toch hopelijk wel dat er beweging in zit?
Reageer met quote
03-04-2026, 14:11 door Anoniem
Geen samenzweringtheorie, dat is wat u er zelf van maakt.
Sleepwet, chat controle, bewaarplicht, leeftijdsverificatie/identificatie, lobbying door META (is gewoon bekend, ze hebben zelf de wet geschreven, de politoek heeft daar twee woorden in veranderd. (Zie video)
Sterker nog; Meta geeft dat zelf ook toe, het is legaal, maar of het ethisch is....
https://www.meta.com/people-practices/meta-political-engagement/
https://youtu.be/4KyiLyOxux8
En ja, winstbejag is wat big-tech doet, ze verkopen onze metadata, anders waren ze er echt niet zo rijk van geworden.
Een Orwelliaanse maatschappij komt steeds dichterbij met overal Ring camera's aangesloten op politienetwerken, etc, etc.
Geen samenzwering maar een feit.
Reageer met quote
03-04-2026, 16:03 door Anoniem
Kijk eens naar de zaken die elders in de EU worden aangespannen versus wat de AP presteert.
Ik denk dat rendement van frankrijk, oosterrijk, italie en zelfs ierland na wat juridische aanmoediging meer presteren.
Ierland is net als AP meer van het foei fluisteren dan actie. Ierland gaat meestal wel om als de andere landen zoals frankrijk en duitsland bij een ierse symbolische actie beginnen aan eigen procedures in alle afzonderlijke landen.
Ierland is bijzonder omdat veel erikasnse bedrijven zich in ierland hebben gevestigd.
Reageer met quote
03-04-2026, 18:18 door Anoniem
Geen samenzweringtheorie, dat is wat u er zelf van maakt.
Sleepwet, chat controle, bewaarplicht, leeftijdsverificatie/identificatie, lobbying door META (is gewoon bekend, ze hebben zelf de wet geschreven, de politoek heeft daar twee woorden in veranderd. (Zie video)
Sterker nog; Meta geeft dat zelf ook toe, het is legaal, maar of het ethisch is....
https://www.meta.com/people-practices/meta-political-engagement/
https://youtu.be/4KyiLyOxux8
En ja, winstbejag is wat big-tech doet, ze verkopen onze metadata, anders waren ze er echt niet zo rijk van geworden.
Een Orwelliaanse maatschappij komt steeds dichterbij met overal Ring camera's aangesloten op politienetwerken, etc, etc.
Geen samenzwering maar een feit.

Helemaal met je eens, veel mensen zijn niet geinteresseerd in cultuurhistorie en geschiedenis van de toegepaste techniek, en noemen hun eigen desintresse en onwetendheid dan maar een samenzweringstheorie van een ander, of te wel fout-denker of psychisch gestoorde.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure Salt Road Compromised Components