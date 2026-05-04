Ontwikkelaar Notepad++ waarschuwt voor website met macOS-versie

De ontwikkelaar van de populaire editor Notepad++ waarschuwt mensen voor een website waarop een macOS-versie wordt aangeboden. Notepad++ heeft echter nog nooit een macOS-versie uitgebracht. De site beweert dat het om een samenwerkingsproject gaat met Don Ho, de ontwikkelaar van Notepad++. Daarbij staat ook de biografie van Ho vermeld.

"Dit is misleidend, ongepast, en om eerlijk te zijn respectloos tegenover zowel het project als gebruikers. Het heeft al tal van mensen misleid, waaronder techmedia, om te denken dat dit een officiële release is", aldus Ho. "Om het duidelijk te maken: Notepad++ heeft nog nooit een macOS-versie uitgebracht. Iedereen die anders beweert maakt gewoon misbruik van de Notepad++ naam."

Ho heeft de betreffende ontwikkelaar achter de website verzocht om de naam en het logo te veranderen en de 'misleidende weergave' te verwijderen. De Notepad++-ontwikkelaar zegt nog geen reactie te hebben ontvangen. Notepad++ is een vooral bij software-ontwikkelaars populaire editor. Vorig jaar bleek dat aanvallers de editor hadden gehackt om zo maandenlang onder gebruikers malafide updates te verspreiden die een backdoor installeerden.