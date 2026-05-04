Privacy-OS Tails komt opnieuw met noodpatch, nu wegens Copy Fail-lek

De ontwikkelaars van het op privacy gerichte besturingssysteem Tails hebben opnieuw een noodpatch uitgebracht, nu vanwege de Copy Fail-kwetsbaaheid. Aanvallers zouden gebruikers via het beveiligingslek kunnen ontmaskeren. Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen. Het privacy-OS kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Tails maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen en biedt allerlei op privacy gerichte applicaties.
Vorige week verscheen er al een noodpatch wegens kwetsbaarheden in Tor Browser, waar Tails standaard gebruik van maakt. Nu is het Copy Fail-lek in Linux de reden. Via deze kwetsbaarheid kan een lokale unprivileged gebruiker root worden. De Tails-ontwikkelaars melden dat applicaties binnen Tails Copy Fail kunnen gebruiken om adminrechten te krijgen. "Als een aanvaller misbruik van andere onbekende kwetsbaarheid in met Tails meegeleverde applicaties kan maken, kunnen ze via Copy Fail volledige controle over je Tails krijgen en je de-anonimiseren." Gebruikers worden opgeroepen om te updaten naar versie Tails 7.7.2.
