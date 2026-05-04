Handelaar in gestolen persoonsgegevens veroordeeld tot twee jaar cel

Een 30-jarige man die handelde in gestolen persoonsgegevens is door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Volgens de rechter was de hoeveelheid gestolen persoonsgegevens waarover de verdachte beschikte dusdanig groot, dat de politie niet in staat was om het allemaal in kaart te brengen. Daarnaast was een deel van de gegevensdragers dusdanig goed versleuteld dat de politie deze niet volledig kon onderzoeken. Uit het wel onderzochte deel blijkt dat het om de gegevens van miljoenen mensen van verschillende nationaliteit gaat.

De verdachte verkocht de lijsten via Telegram. Hoe hij de gegevens verkreeg staat niet in het vonnis vermeld. Het ging om leadlijsten, met persoonlijke gegevens van een groot aantal mensen, en combolijsten, met gestolen gebruikersnamen en wachtwoorden. "Leads worden gekocht door (cyber)criminelen die deze vervolgens kunnen gebruiken voor verschillende vormen van fraude, zoals phishing en bankhelpdeskfraude. Hiervan worden vaak ouderen en kwetsbare mensen slachtoffer", aldus de rechter.

"Daarnaast hebben dit soort fraudepraktijken niet alleen negatieve gevolgen voor de directe slachtoffers, maar ook in het algemeen voor het maatschappelijk en economisch verkeer", liet de rechter verder weten. Daarnaast maakte de man zich schuldig aan het witwassen van 32.000 euro aan cryptovaluta dat hij met de verkoop van de gestolen data verdiende.