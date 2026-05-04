Epe heeft nog geen plannen voor schadevergoeding slachtoffers datalek

De gemeente Epe heeft nog geen plannen om slachtoffers van het datalek te vergoeden. Wel kunnen inwoners van wie een kopie van het identiteitsbewijs is gestolen op kosten van de gemeente een nieuw id-bewijs aanvragen. Ook vergoedt de gemeente tien euro voor eventuele nieuwe pasfoto's. Dat meldt De Stentor. In maart wisten criminelen via een ClickFix-aanval de persoonsgegevens van bijna alle inwoners te stelen. Van zo’n duizend inwoners is ook een kopie van het identiteitsbewijs buitgemaakt.

Uiterlijk 8 mei krijgen inwoners van wie een kopie van een identiteitsbewijs is gestolen een persoonlijke brief waarin staat hoe zij op kosten van de gemeente een nieuw document kunnen aanvragen. Volgens een woordvoerder van de gemeente kon dat niet eerder omdat de gemeente de geldigheid van de bewijzen moest controleren en de adresgegevens van de houder moest opvragen. "Vervolgens moeten we een brief maken, deze brief moet geprint en verstuurd worden."

De gemeente heeft vooralsnog geen plannen om slachtoffers van het datalek te vergoeden. "Als mensen zich zorgen maken of aantoonbare schade hebben geleden door deze hack kunnen ze contact opnemen met de gemeente. Dan zoeken we samen naar een oplossing", aldus de woordvoerder.