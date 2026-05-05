Albert Heijn start proef met bodycams voor beveiligingspersoneel

Albert Heijn gaat als onderdeel van een proef beveiligingspersoneel uitrusten met een bodycam. De pilot start met vier supermarkten in het centrum van Rotterdam en Amsterdam. De supermarktketen zegt de maatregel in te voeren wegens overlast en agressie tegen personeel. Ook meldt Albert Heijn dat de bodycams alleen worden ingeschakeld bij een incident. Beveiligers zullen dit aankondigen en via een schermpje van de bodycam is te zien wat er wordt gefilmd.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) laat tegenover het AD en Parool weten dat winkels terughoudend moeten zijn met de inzet van bodycams. "De inzet van bodycams heeft een grote impact op de privacy en vrijheden van klanten. Het mag alleen in uitzonderlijke gevallen, als de beveiliging van werknemers niet op andere manieren kan." Albert Heijn stelt dat de inzet van bodycams binnen de kaders van de AP past.

Sonja Boelhouwer, directeur Winkels & Logistiek bij Albert Heijn, zegt dat gemaakte camerabeelden na veertien dagen worden verwijderd. Daarnaast zouden alleen de supermarktmanager en een ‘select aantal’ mensen op het hoofdkantoor er toegang toe hebben. Beelden kunnen ook met de politie worden gedeeld. Twee jaar geleden maakte supermarktketen Dirk van den Broek bekend dat het personeel in tientallen winkels ging uitrusten met een bodycam.