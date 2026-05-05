Onderhandelaar ransomwaregroep in VS veroordeeld tot 8,5 jaar cel

Een 35-jarige man uit Letland is in de Verenigde Staten wegens zijn rol als onderhandelaar voor een ransomwaregroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8,5 jaar. De man onderhandelde tussen slachtoffers en de criminelen achter de Karakurt-ransomware, ook bekend als TommyLeaks en SchoolBoys. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de man tussen juni 2021 en maart 2023 als onderhandelaar actief.
In de genoemde periode maakte de groep zeker 53 slachtoffers en veroorzaakte daarbij meer dan 56 miljoen dollar schade. Volgens de aanklager speelde de verdachte een essentiële rol bij de ransomware-aanvallen. Hij voerde die niet uit, maar analyseerde de gestolen data en kwam vervolgens met een strategie voor de onderhandelingen over het losgeld. Zo dreigde hij bij een medisch bedrijf dat slachtoffer werd om patiëntgegevens openbaar te maken. Toen het bedrijf het losgeld niet betaalde adviseerde de verdachte om de gegevens op internet te publiceren.
De man ontving tien procent voor elk losgeldbedrag dat hij wist te onderhandelen. De verdachte werd eind 2023 door de autoriteiten in Georgië aangehouden en zat sindsdien vast. In augustus 2024 werd hij door Georgië aan de VS uitgeleverd. Het is volgens de Amerikaanse autoriteiten het eerste lid van de Karakurt-groep dat werd aangehouden en uitgeleverd aan de VS.
