Videodienst Vimeo lekt gegevens van 119.000 klanten en gebruikers

Videodienst Viemo heeft de persoonlijke gegevens van 119.000 klanten en gebruikers gelekt. De data is inmiddels door de groep criminelen genaamd ShinyHunters op internet geplaatst. Dat laat Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned weten. Eind april meldde Vimeo dat het te maken had gekregen met een beveiligingsincident, waarbij ook data van gebruikers en klanten was buitgemaakt.

De data was gestolen bij Anodot, een bedrijf dat software levert waarmee bedrijven storingen en andere afwijkingen kunnen detecteren. Aanvallers zouden bij Anodot authenticatietokens hebben gestolen die klanten gebruiken om toegang te krijgen tot clouddata. Met die tokens zou vervolgens klantdata uit cloudomgevingen zijn buitgemaakt. De aanval op Anodot raakte meerdere klanten, waaronder ook Vimeo. Volgens de videodienst zijn gebruikers- en klantgegevens buitgemaakt. Het zou vooral gaan om technische data, titels en metadata, en in sommige gevallen ook e-mailadressen en namen.

De aanval werd opgeëist door ShinyHunters. De criminele groepering dreigde de data openbaar te maken, tenzij er losgeld werd betaald. Vimeo ging niet op het dreigement in, waarop de data openbaar werd gemaakt. Het gaat onder andere om 119.000 e-mailadressen. Deze adressen zijn nu toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de gestolen e-mailadressen was 56 procent al via een ander datalek bij de site bekend.