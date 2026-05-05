Vpn-leveranciers: Britse overheid ondermijnt open web met leeftijdsverificatie

Met de invoering van leeftijdsverificatie, en het overwegen van aanvullende maatregelen, ondermijnt de Britse overheid het open web. Dat stellen vpn-leveranciers en burgerrechtenbewegingen in een open brief (pdf). Volgens de organisaties wordt de kern van het probleem hier niet mee opgelost en kiezen politici voor simplistisch beleid. Het Britse Lagerhuis nam onlangs een voorstel aan waardoor de Britse overheid een leeftijdsgrens voor het gebruik van vpn-diensten kan invoeren.

Vorig jaar werd al voor allerlei soorten websites in het Verenigd Koninkrijk leeftijdsverificatie verplicht en de autoriteiten kijken nu naar aanvullende maatregelen. "Deze aanpak richt zich op het beperken van de toegang van jongeren, in plaats van ervoor te zorgen dat diensten standaard hun rechten respecteren en naleven", aldus de briefschrijvers. Zo kunnen straks alle gebruikers van een bepaalde website worden verplicht om leeftijdsverificatie te ondergaan om zo volledig gebruik te kunnen maken van alle features van de site.

De autoriteiten kijken ook naar andere beperkingen, wat volgens de briefschrijvers gevolgen zal hebben voor de openheid van het web. "Het implementeren van dergelijke toegangsbeperkingen is afhankelijk van het feit dat alle gebruikers hun leeftijd moeten verifiëren, niet alleen jongeren, en legt de verantwoordelijkheid bij de aanbieders om hieraan te voldoen op een manier die zij passend vinden."

Daarnaast kleven er ook allerlei nadelen aan leeftijdsverificatie. De technologie is niet nauwkeurig, ondermijnt privacy en dataveiligheid, en is niet beschikbaar voor iedereen. Daarnaast zorgt de verplichte toepassing van leeftijdsverificatie ervoor dat de gecentraliseerde aard en toegankelijkheid van het web worden ondermijnd, en introduceert allerlei nieuwe veiligheidsdreigingen.

Verder stellen de briefschrijvers dat leeftijdsverificatie de dominantie van al dominante appstores, besturingssystemen en platforms verder versterkt. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat het web verandert in een lappendeken van jurisdicties met verschillende leeftijdsverificatieregels, wat de vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie ondermijnt. Als laatste noemen de briefschrijvers dat leeftijdsverificatie tot zeer gevoelige datalekken met identiteitsbewijzen kan leiden, zoals al meerdere keren heeft plaatsgevonden.

Een ander punt dat briefschrijvers noemen is dat politici met toegangsverboden voor simplistisch beleid kiezen, in plaats van de onderliggende problemen aan te maken. Veel online platforms zijn niet ontwikkeld met de rechten of vrije keuze van gebruikers in het achterhoofd. De betreffende platforms zijn vaak afhankelijk van grootschalige dataverzameling om gerichte advertenties te kunnen tonen. Britse politici zouden zich dan ook moeten richten op het aanpakken van deze schadelijke werkwijze en techbedrijven tot de verantwoording roepen, zodat ze veilige online platforms aanbieden, in plaats van dat ze vrije keuze en autonomie van gebruikers ondermijnen.

De brief is onder andere ondertekend door ExpressVPN, IPVanish, Mullvad VPN, Proton, Mozilla, Tor Project, VPN Trust Initiative, Big Brother Watch, Electronic Frontier Foundation en Internet Society.