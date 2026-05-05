Meta gaat voor leeftijdsschatting botstructuur en lengte gebruikers analyseren

Meta gaat met AI foto's en video's van gebruikers scannen en zal daarbij kijken naar eigenschappen zoals botstructuur en lengte. Dit moet helpen om de leeftijd van gebruikers te schatten en te bepalen of er sprake is van minderjarige accounthouders. Volgens Meta kan het op basis van 'contextuele aanwijzingen' met AI detecteren of er sprake is van een minderjarig account. Gebruikers van Instagram of Facebook moeten minimaal 13 jaar oud zijn.

Om accounts van jongere gebruikers te detecteren zal AI volledige profielen op deze 'contextual clues' doorzoeken. Het gaat dan om zaken als verjaardagen, schoolcijfers die worden genoemd en andere zaken in posts, profielinformatie of reacties. Daarnaast wordt ook een visuele analyse toegepast. Hierbij zal AI foto's en video's van gebruikers op visuele aanwijzingen scannen om zo informatie over iemands leeftijd te vinden.

Meta stelt dat er geen sprake is van gezichtsherkenning. "Onze AI kijkt naar algemene zaken en visuele aanwijzingen, zoals lengte of botstructuur, om iemands leeftijd te schatten; het identificeert niet de persoon in kwestie op de afbeelding. Door deze visuele inzichten te combineren met onze analyse van tekst en interacties, kunnen we het aantal minderjarige accounts dat we identificeren en verwijderen aanzienlijk vergroten." Als Meta bepaalt dat een gebruiker minderjarig is wordt het account gedeactiveerd en moet de gebruiker zijn leeftijd verifiëren via het leeftijdsverificatieproces van Meta.