Duitse domeinnamen urenlang onbereikbaar door DNSSEC-storing

Duitse domeinnamen waren gisterenavond door een DNSSEC-storing urenlang onbereikbaar. Het probleem is inmiddels opgelost, zo meldt DENIC, de organisatie die de .de-domeinnamen beheert. Volgens DENIC raakte het probleem met name domeinen die met DNSSEC zijn ondertekend. Het Duitse Heise laat echter weten dat ook .de-domeinen zonder DNSSEC onbereikbaar waren.
DNSSEC is een extensie van het Domain Name System (DNS). Via DNSSEC kan een domeinnaamhouder een digitale handtekening toevoegen aan DNS-informatie, waardoor DNS-informatie is te valideren. DENIC meldde via de eigen website dat de oorzaak nog niet bekend is. De storing ontstond rond 22.00 uur en was ongeveer vier uur later verholpen. "De exacte oorzaak wordt op dit moment onderzocht. Zodra betrouwbare bevindingen beschikbaar zijn, zal DENIC die delen", aldus de .de-beheerder in de melding dat de storing was opgelost.
