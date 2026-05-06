Vve krijgt 8500 euro schade door bankhelpdeskfraude niet vergoed

ING hoeft een vereniging van eigenaren (vve) die het slachtoffer werd van bankhelpdeskfraude de 8500 euro schade niet te vergoeden. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. Eind 2024 werd de bestuurder van de vve gebeld door een oplichter die zich voordeed als ING-medewerker. De oplichter wist de bestuurder zover te krijgen dat die 8500 euro van de vve-rekening overmaakte.

De vve verzocht ING om de schade op basis van het coulancekader voor bankhepldeskfraude te vergoeden. De bank weigerde dit, omdat niet aan de voorwaarden van het kader wordt voldaan, namelijk dat het slachtoffer een niet-zakelijke klant is en de fraude heeft plaatsgevonden op een particulier rekeningnummer. De vve betwist dit en stelt dat het enkele feit dat de vve een zakelijke rekening heeft niet zonder meer inhoudt dat het coulancekader niet van toepassing is.

De vve wijst daarbij naar een eerdere uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid. Die oordeelde in een andere zaak, waarbij er ook fraude vanaf een zakelijke rekening was gepleegd, dat er moet worden gekeken naar de aard van het gebruik van de rekening. In het geval van deze zaak oordeelde de Commissie van Beroep dat de betreffende rekening meer kenmerken heeft van een particuliere dan van een zakelijke rekening (pdf).

Volgens de Geschillencommissie van het Kifid verschilt de zaak van de vve met het andere geval. "In dit geval is sprake van een geheel ander gebruik van de rekening, namelijk ten behoeve van het beheer van een complex met woningen (appartementsrechten en daarbij behorende ruimtes van verschillende rechthebbenden), waarvoor onder meer in verband daarmede betalingen van zakelijke aard aan derden worden gedaan. De vergelijking van de vve met dat geval gaat daarom niet op." De vordering van de vve wordt dan ook afgewezen (pdf).