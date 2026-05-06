Microsoft Edge bewaart wachtwoorden onversleuteld in geheugen

Microsoft Edge bewaart wachtwoorden onversleuteld in het geheugen van het systeem, ook als ze niet in gebruik zijn. Dat meldt de Noorse beveiligingsonderzoeker Tom Jøran Sønstebyseter Rønning op X. Alle in Edge opgeslagen wachtwoorden worden automatisch tijdens het opstarten van de browser ontsleuteld in het procesgeheugen opgeslagen. "Dit gebeurt zelfs als je nooit een site bezoekt die van die inloggegevens gebruikmaakt", aldus de onderzoeker.
Gebruikers moeten zich echter wel authenticeren om de wachtwoorden in de wachtwoordmanager van de browser te bekijken. "Terwijl het browserproces ze al in plaintext heeft", voegt de onderzoeker toe. Rønning stelt dat andere op Chromium-gebaseerde browsers, zoals Google Chrome, dit gedrag niet te vertonen. De onderzoeker rapporteerde het probleem aan Microsoft, maar het techbedrijf liet weten dat dit gedrag "by design" is, aldus Rønning. Die heeft inmiddels ook een tool gepubliceerd waarmee wachtwoorden uit het procesgeheugen van Edge zijn te lezen.
