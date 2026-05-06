Overheidscampagne 'Doe je updates' heeft geen overtuigend effect

De overheidscampagne 'Doe je updates' heeft geen overtuigend campagne-effect, zo stellen onderzoekers die de effecten van de campagne onderzochten. Doe je updates is een bewustwordingscampagne die begon in 2022 en al meerdere keren is herhaald. De laatste editie richtte zich vooral op praktische tech-gebruikers en probeert die te laten zien dat het belangrijke is om 'slimme' apparaten up-to-date te houden. Het gaat hier om praktisch geschoolden tussen de 25 en 45 jaar.

De laatste campagne had verschillende doelstellingen, zoals ervoor zorgen dat de doelgroep weet dat updates belangrijk zijn, updates worden geïnstalleerd zodra die beschikbaar komen en de doelgroep veiliginternetten.nl bezoekt. "De campagne lijkt wel aan te sluiten op een duidelijke informatiebehoefte: de doelgroep beoordeelt de campagne vaker dan gemiddeld als relevant en informatief. Tegelijkertijd blijft de herkenning achter, waardoor een bijdrage aan kennis- en gedragsverandering moeilijk te behalen is", aldus de onderzoekers over de effecten van de campagne.

Tevens blijkt dat ongeveer vier op de tien mensen ook na de campagne er nog vanuit gaat dat updates automatisch gebeuren, terwijl dat bij IoT-apparaten niet altijd zo is. "Op apparatenniveau is het updategedrag grotendeels stabiel, met een duidelijke stijging bij slimme thermostaten onder praktische tech-gebruikers. Daarmee is op deze doelstelling een kleine positieve beweging richting proactiever gedrag behaald, maar (nog) geen overtuigend campagne-effect", laten de onderzoekers verder weten. Daarnaast blijkt dat het aandeel mensen dat actief informatie zoekt over hoe te updaten niet is toegenomen en laag blijft, en dat de herkenning van de campagne lager dan gemiddeld scoort.