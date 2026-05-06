Onderzoek: kinderen omzeilen leeftijdsverificatie met nepsnorren en -baarden

Veel Britse kinderen omzeilen de online leeftijdsverificatie die in het Verenigd Koninkrijk verplicht is gesteld, waarbij onder andere getekende nepsnorren en -baarden worden toegepast. Dat staat in een onderzoeksrapport van Internet Matters. Voor het onderzoek werden bijna dertienhonderd Britse kinderen en ouders ondervraagd. Iets meer dan de helft van de kinderen zegt dat ze recentelijk hun leeftijd moesten verifiëren, voornamelijk bij het aanmaken van nieuwe accounts.
Bijna de helft van de kinderen denkt dat het eenvoudig is om leeftijdsverificatie te omzeilen, waarbij 32 procent ook aangeeft dit daadwerkelijk te hebben gedaan. Veelgebruikte methodes zijn het opgeven van een foutieve geboortedatum of het gebruik van andermans inloggegevens. Andere kinderen lieten weten dat ze door het tekenen van een nepsnor of -baard de leeftijdscontrole konden omzeilen of een willekeurige foto van iemand anders gebruikten. Ook het gebruik van een vpn wordt genoemd. Verder helpen sommige ouders hun kinderen bij het omzeilen van de controles.
