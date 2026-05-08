Onderwijsplatform Canvas opnieuw gehackt door groep ShinyHunters

vrijdag 8 mei 2026, 09:29 door Redactie, 6 reacties

Onderwijsplatform Canvas is opnieuw gehackt door de groep ShinyHunters. Studenten kregen binnen Canvas een melding te zien waarin de criminelen beweren dat ze Canvas-leverancier Instructure weer hebben gecompromitteerd. Onlangs wist dezelfde groep de gegevens van miljoenen studenten te stelen die van Canvas gebruikmaken. Het platform ging na de melding gisterenavond offline, wat gevolgen had voor studenten die met examens bezig zijn.

Canvas is een web-gebaseerd Learning Management System (LMS) waarmee onderwijsinstellingen lesmateriaal aan studenten kunnen aanbieden. Studenten kunnen via Canvas werk indienen, berichten uitwisselen en samenwerken. Instructure claimt dat wereldwijd zevenduizend onderwijsinstellingen gebruik van Canvas maken en het wereldwijd meer dan tweehonderd miljoen gebruikers heeft.

De criminele groepering claimt van bijna negenduizend onderwijsinstellingen en 275 miljoen personen, waaronder studenten en docenten, de gegevens in handen hebben. Het gaat hierbij ook om Nederlandse onderwijsinstellingen. De criminelen dreigen de gegevens openbaar te maken tenzij er losgeld wordt betaald. In de boodschap die ShinyHunters gisterenavond binnen de Canvas-omgeving toonde wordt gesteld dat onderwijsinstellingen ook individueel losgeld kunnen betalen om te voorkomen dat hun Canvas-data op internet verschijnt. Tevens hebben de criminelen de deadline voor Instructure verlengt naar 12 mei. Instructure heeft nog niet op het nieuwste incident gereageerd.

Reacties (6)
Vandaag, 09:43 door Anoniem
Billen branden, blaren zitten. Hardleers we zijn, ja.
Vandaag, 09:49 door Anoniem
Later raakt de organisatie totaal ontregeld.
Wie stopt deze vorm van criminaliteit, ofwel deze cyberoorlog?
Vandaag, 09:50 door Anoniem
Die gegevens zijn sowieso gecompromiteerd en er is absoluut geen garantie dat ze niet op een later tijdstip worden gelekt, het beste kunnen ze openbaar worden geacht en geen losgeld worden betaald.
Losgeld maakt criminelen rijker en bevat geen garanties, hooguit onzekerheid.
Dat geld kan beter worden gebruikt om de schade te beperken en een betere beveiliging toe te passen.
Daarnaast maakt betalen deze misdaad alleen maar ergen aangezien het deze in stand houd of ontstaat er kartelvorming.
Vandaag, 10:10 door Anoniem
Op de pagina van ShinyHunters is geen artikel meer te zien over Canvas. Lijkt er dus nu op dat ze betaald hebben.
Vandaag, 10:33 door AX0
Canvas Hack Universiteiten en Hoge scholen Nederland
Wat mij weer hogelijk verbaast is dat de IT professionals en management van de getroffen onderwijsinstellingen klaarblijkelijk een hack niet zien als een al te hoge prioriteit om meteen off line te gaan en een diep gaand onderzoek in te stellen.

Dat zou in principe stap 1 moeten zijn geweest. Bijzonder is eveneens dat we nu mogen vernemen dat er hele systemen, niet van Canvas, blijken te zijn gehacked. Zitten al die managers en professionals te slapen of denken zij dat het allemaal niet zo'n vaart zou lopen?

Werkelijk verbazingwekkend.
Vandaag, 10:36 door meidoorn
Lees nu net dat de Vrije Universiteit (VU) alle systemen met Canvas heeft losgekoppeld.
https://www.nu.nl/binnenland/6395091/vu-koppelt-alle-canvas-systemen-los-hackers-nemen-sites-universiteiten-over.html
