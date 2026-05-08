Onderwijsplatform Canvas opnieuw gehackt door groep ShinyHunters

Onderwijsplatform Canvas is opnieuw gehackt door de groep ShinyHunters. Studenten kregen binnen Canvas een melding te zien waarin de criminelen beweren dat ze Canvas-leverancier Instructure weer hebben gecompromitteerd. Onlangs wist dezelfde groep de gegevens van miljoenen studenten te stelen die van Canvas gebruikmaken. Het platform ging na de melding gisterenavond offline, wat gevolgen had voor studenten die met examens bezig zijn.

Canvas is een web-gebaseerd Learning Management System (LMS) waarmee onderwijsinstellingen lesmateriaal aan studenten kunnen aanbieden. Studenten kunnen via Canvas werk indienen, berichten uitwisselen en samenwerken. Instructure claimt dat wereldwijd zevenduizend onderwijsinstellingen gebruik van Canvas maken en het wereldwijd meer dan tweehonderd miljoen gebruikers heeft.

De criminele groepering claimt van bijna negenduizend onderwijsinstellingen en 275 miljoen personen, waaronder studenten en docenten, de gegevens in handen hebben. Het gaat hierbij ook om Nederlandse onderwijsinstellingen. De criminelen dreigen de gegevens openbaar te maken tenzij er losgeld wordt betaald. In de boodschap die ShinyHunters gisterenavond binnen de Canvas-omgeving toonde wordt gesteld dat onderwijsinstellingen ook individueel losgeld kunnen betalen om te voorkomen dat hun Canvas-data op internet verschijnt. Tevens hebben de criminelen de deadline voor Instructure verlengt naar 12 mei. Instructure heeft nog niet op het nieuwste incident gereageerd.