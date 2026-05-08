Mozilla dichtte mede dankzij AI vorige maand ruim vierhonderd Firefox-lekken

Mozilla heeft vorige maand mede dankzij het gebruik van AI een recordaantal van 423 kwetsbaarheden in Firefox verholpen. Niet eerder repareerde de browser-ontwikkelaar in één maand zoveel problemen. In heel 2025 ging het nog om totaal 258 beveiligingslekken die in Firefox werden gepatcht. Een groot deel van de vorige maand verholpen problemen in de browser werden ontdekt door het AI-model Claude Mythos Preview.

Volgens Brian Grinstead van Mozilla is de situatie rond het gebruik van AI binnen beveiligingsonderzoek de afgelopen maanden drastisch veranderd. Een aantal maanden geleden werden door AI-gegenereerde bugmeldingen vaak weggezet als 'slop'. Sommige opensourceprojecten weigerden deze bugmeldingen zelfs, omdat het vaak om niet bestaande problemen ging en het uitzoeken ervan veel werk kostte.

De AI-modellen die kwetsbaarheden kunnen vinden zijn de afgelopen periode drastisch verbeterd, aldus Grinstead. Daarnaast is Mozilla naar eigen zeggen veel beter geworden in het gebruik ervan. Zo heeft de Firefox-ontwikkelaar een pipeline opgezet waarbij het eenvoudig van AI-model kan wisselen, wat een groot aantal nieuwe kwetsbaarheden opleverde. Grinstead voegt toe dat elke gevonden bug zorg en aandacht vereist om adequaat te worden verholpen. Het wegwerken van het recordaantal kwetsbaarheden kostte de afgelopen maanden dan ook veel werk en 'lange dagen', aldus de Mozilla-medewerker.