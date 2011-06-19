Opnieuw Linux-lek dat lokale user root maakt: Electric Boogaloo

Na de Copy Fail- en Dirty Frag-kwetsbaarheden waardoor lokale gebruikers op de meeste Linux-distrbuties root kunnen worden is er een soortgelijk probleem gevonden met de naam Electric Boogaloo. Sommigen stellen dat Linux-gebruikers vanwege de kwetsbaarheid er verstandig aan doen om de komende week even geen software te installeren, op de updates van hun distributie na.

Electric Boogaloo maakt het mogelijk om de page-cache van elk leesbaar bestand te overschrijven. Bij de proof-of-concept exploit die van het lek misbruik maakt wordt een vermelding in /etc/passwd overschreven en voorzien van een nieuwe gebruiker met rootrechten, waarna er als deze gebruiker wordt ingelogd. Het is een soortgelijke kwetsbaarheid als het Copy Fail-lek, maar bevindt zich in een ander subsysteem, zo laat het beveiligingsbulletin weten. De exploit is getest tegen verschillende versies van Ubuntu, Debian, Archc en Fedora. In het bulletin wordt geen melding gemaakt van de aanwezigheid van patches.