Instagram stopt vandaag met optie voor end-to-end versleutelde berichten

vrijdag 8 mei 2026, 14:22 door Redactie, 3 reacties

Instagram stopt vandaag met de mogelijkheid voor gebruikers om end-to-end versleutelde berichten te versturen. "End-to-end versleutelde berichten op Instagram worden vanaf 8 mei 2026 niet meer ondersteund", aldus de boodschap op de website. Een reden voor de beslissing is niet door Meta gegeven. De feature stond daarnaast niet standaard ingeschakeld. Gebruikers moesten end-to-end versleuteling zelf voor privéchats inschakelen.

"Als grote platforms privacy in de steek laten, moeten we ons allemaal afvragen waarom", stelt cloudopslagdienst MEGA. "Het is geen kleine aanpassing van de instellingen. Het is een beslissing die de privacy raakt van elk betreffend gesprek op het platform." Ook het Zwitserse Proton is kritisch. "Instagram heeft niet uitgelegd waarom ze end-to-end encryptie laten vallen, wat een aantal voor de hand liggende vragen oproept over wat ze van plan zijn met je privéberichten."

Vandaag, 14:37 door Anoniem
MEGA moet wat leren dimmen.

Die controleerde zonder mij te informeren mijn privé-bestanden.
Maar aangezien die waren versleuteld met AES-256, konden er niets mee.

En nu komen ze klagen over Instagram die ophoudt E2E te gebruiken?
Vandaag, 14:40 door Anoniem
Is dit een trend of gaan ze zich nog aanpassen
op hun beslissing,zou de europese unie invloed uitoefenen
op hun beleid of het vk of beiden.

Wereld2026
Vandaag, 15:00 door Anoniem
Dit heeft te maken met dat er steeds meer berichten gedeelt worden ipv likes. Nu kan Meta/Insta dus beter met de profielen omgaan. Het is puur dat ze willen weten wie naar wat stuurt zodat de profielen beter worden.
