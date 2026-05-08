Instagram stopt vandaag met optie voor end-to-end versleutelde berichten

Instagram stopt vandaag met de mogelijkheid voor gebruikers om end-to-end versleutelde berichten te versturen. "End-to-end versleutelde berichten op Instagram worden vanaf 8 mei 2026 niet meer ondersteund", aldus de boodschap op de website. Een reden voor de beslissing is niet door Meta gegeven. De feature stond daarnaast niet standaard ingeschakeld. Gebruikers moesten end-to-end versleuteling zelf voor privéchats inschakelen.
"Als grote platforms privacy in de steek laten, moeten we ons allemaal afvragen waarom", stelt cloudopslagdienst MEGA. "Het is geen kleine aanpassing van de instellingen. Het is een beslissing die de privacy raakt van elk betreffend gesprek op het platform." Ook het Zwitserse Proton is kritisch. "Instagram heeft niet uitgelegd waarom ze end-to-end encryptie laten vallen, wat een aantal voor de hand liggende vragen oproept over wat ze van plan zijn met je privéberichten."
