'Google raakt deGoogled Androidtelefoons met nieuwe reCaptcha-controles'

Google heeft nieuwe eisen gesteld aan het oplossen van reCaptcha-puzzels, waarmee het techbedrijf gebruikers van 'deGoogled' Androidtelefoons raakt. Dat stelt Reclaim The Net. Captchadienst reCaptcha werd eind 2009 door Google overgenomen. De eerste versie bestond uit het overtikken van woorden uit oude boeken om zo het verschil tussen mensen en bot aan te tonen.

In 2014 verscheen versie twee van reCaptcha, die het lastiger voor bots moest maken om de puzzels op te lossen. Deze versie voert een gedragsanalyse uit en laat gebruikers een checkbox aanklikken dat ze geen bot zijn. Daarbij kan er op een grafische puzzel worden teruggevallen. Miljoenen websites maken gebruik van Googles reCaptcha als methode om mensen van bots te onderscheiden.

Vorige maand kondigde Google nieuwe eisen aan om reCaptcha te laten werken. Als het systeem gedrag waarneemt dat het verdacht vindt, krijgen gebruikers geen puzzel meer te zien, maar moeten ze een QR-code scannen. Deze scan verplicht dat op Androidtelefoons Google Play Services draait. Verschillende 'deGoogled' Androidversies, zoals GrapheneOS, maken wegens privacyredenen geen gebruik van Google Play Services, waardoor gebruikers niet door de controle heen komen.

"Mensen die deGoogled telefoons gebruiken kozen hiervoor omdat ze weten wat Play Service naar huis stuurt en hier niet akkoord mee zijn. Googles nieuwe systeem bestraft deze beslissing door de afwezigheid van proprietary software standaard als verdacht te beschouwen", aldus Reclaim The Net. Ook Private Captcha stelt dat Googles nieuwe beleid vooral gebruikers raakt die privacy belangrijk vinden.