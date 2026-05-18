Hotel-systeem lekt een miljoen paspoorten via open Amazon-bucket

Een systeem dat hotels in Japan gebruiken om gasten te laten inchecken heeft via een open Amazon-bucket meer dan een miljoen kopieën van paspoorten en rijbewijzen, alsmede verificatiefoto's gelekt. Het gaat om gegevens van mensen wereldwijd. Tabiq, zoals het systeem heet, maakt gebruik van gezichtsherkenning en het scannen van identiteitsdocumenten om gasten te laten inchecken. Het systeem bewaart de gegevens van gasten in een cloudopslag-bucket van Amazon.

Beveiligingsonderzoeker Anurag Sen ontdekte dat deze bucket voor iedereen op internet publiek toegankelijk was. Alleen het weten van de naam 'tabiq' was voldoende, zo laat de onderzoeker tegenover TechCrunch weten. Tabiq-ontwikkelaar Reqrea heeft de bucket inmiddels beveiligd. Het bedrijf stelt in een reactie dat het niet weet hoe de bucket openbaar kon worden. Standaard zijn Amazon-buckets niet publiek toegankelijk. Verder stelt Reqrea dat het alle getroffen klanten zal informeren zodra het onderzoek is afgerond.