Grafana Labs meldt diefstal van code na inbraak op GitHub-omgeving

Een aanvaller is erin geslaagd om code van softwarebedrijf Grafana Labs te stelen, zo heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. Grafana Labs biedt een opensourceplatform voor datavisualisatie en monitoring. In een bericht op LinkedIn laat Grafana Labs weten dat een aanvaller door middel van een gestolen token toegang tot de GitHub-omgeving heeft gekregen en daarbij allerlei aanwezige code is gestolen.

Volgens het bedrijf is het met de gestolen code afgeperst. Als er niet wordt betaald dreigt de aanvaller de gestolen code te publiceren. Grafana Labs geeft aan dat het besloten heeft om geen losgeld te betalen. Bij de aanval zijn geen gegevens van klanten buitgemaakt, aldus de verklaring. Afsluitend stelt Grafana Labs dat het na afronding van het onderzoek met aanvullende informatie over het incident zal komen.