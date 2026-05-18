Politie geeft tips tegen WhatsAppfraude: 'scherm socialmediaprofielen af'

De politie heeft online meerdere tips gegeven om te voorkomen dat mensen slachtoffer van WhatsAppfraude worden. Aanleiding is de zaak van een inwoner van Hilvarenbeek die via WhatsApp door een oplichter werd benaderd die zich voordeed als bekende. Het slachtoffer maakte duizenden euro's naar deze persoon over. In de zaak is een 20-jarige man aangehouden en meer aanhoudingen worden niet door de politie uitgesloten.

Om WhatsAppfraude te voorkomen adviseert de politie om telefoonnummers niet openbaar op websites zoals Marktplaats te zetten. Tevens wordt aangeraden om socialmediaprofielen zoveel mogelijk af te schermen en moeten mensen voorzichtig zijn met het delen van persoonlijke gegevens via internet. In het geval van verzoeken om geld over te maken wordt aangeraden om eerst de persoon te bellen of persoonlijk te spreken.

"Stel tijdens een gesprek een vraag waarvan alleen uw bekende het antwoord weet", zo tipt de politie verder. Tevens is het verstandig om te controleren of het rekeningnummer echt van een bekende of familielid is. Wanneer iemand door een bekende met een nieuw telefoonnummer wordt gebeld of geappt adviseert de politie het nieuwe nummer online op te zoeken. "Mogelijk is het nummer al eerder gebruikt bij fraude." Als laatste worden slachtoffers opgeroepen om aangifte te doen.