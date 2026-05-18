Supermarktketen 7-Eleven bevestigt datalek na claim van ShinyHunters

Supermarktketen 7-Eleven heeft bevestigd dat criminelen op de systemen hebben ingebroken en er persoonsgegevens zijn buitgemaakt. Het datalek werd op 8 april ontdekt, aldus een melding van 7-Eleven aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine. Twee weken later maakte de criminele groepering ShinyHunters via de eigen website bekend dat het bij 7-Eleven 600.000 records uit de Salesforce-omgeving had gestolen.
Salesforce biedt een veelgebruikt customer relationship management (CRM), waarin bedrijven allerlei informatie over bestaande en potentiële klanten kunnen opslaan. In dit geval zouden de records in ieder geval betrekking hebben op franchisenemers van 7-Eleven. Van hoeveel mensen de persoonlijke informatie is buitgemaakt laat de datalekmelding niet weten. Ook laat de supermarktketen niet weten hoe de inbraak mogelijk was.
ShinyHunters dreigde de gestolen data te zullen publiceren tenzij er losgeld werd betaald. Toen 7-Eleven niet reageerde werden de buitgemaakte gegevens op een cybercrimeforum aangeboden. ShinyHunters wist eerder ook toegang te krijgen tot het Salesforce-systeem van Odido. Daar werden de persoonlijke gegevens van meer dan zes miljoen mensen gestolen. Nadat de provider weigerde te betalen verschenen de gegevens uiteindelijk op internet.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.