Franse toezichthouder vreest grootschalige surveillance door camerabrillen

De Franse privacytoezichthouder CNIL vreest dat de opkomst van camerabrillen tot grootschalige surveillance en de normalisering hiervan kan leiden, alsmede voor ernstige privacyrisico's en massale zelfcensuur kan zorgen. De toezichthouder roept op tot waakzaamheid. Camerabrillen verwerken allerlei soorten persoonlijke gegevens en vallen daarmee onder de AVG. In tegenstelling tot een smartphone, dat mensen specifiek op iets moeten richten om te filmen, nemen camerabrillen alles op wat de drager ziet. De apparaten zijn dan ook zeer invasief, aldus CNIL.

De toezichthouder liet onderzoek onder de Franse bevolking doen en tweederde stelt dat camerabrillen een bedreiging voor de privacy van burgers zijn. Een ander risico is dat camerabrillen tot grootschalige surveillance kunnen leiden en de normalisering hiervan. Iedereen met een camerabril kan filmen wat er in de publieke ruimte en privéruimten gebeurt. "De relatief lage kosten van deze apparaten kunnen leiden tot een overvloeg van sensoren in maatschappelijke ruimtes", waarschuwt de Franse privacytoezichthouder.

Als camerabrillen straks overal aanwezig zijn zullen mensen er rekening mee houden dat ze overal en op elk moment kunnen worden gefilmd. Dat geeft mensen volgens CNIL het gevoel dat ze continu in de gaten worden gehouden, wat uiteindelijk leidt tot een vorm van zelfcensuur. "Het uitoefenen van individuele vrijheden (vrijheid van meningsuiting, vereniging en demonstratie) worden direct bedreigd."

Camerabrillen zijn geen gewone technologische tools, aldus de toezichthouder. "De mogelijkheid om data in real-time te verzamelen, verwerken en interpreteren, zonder dat de mensen in de omgeving dit weten, vormt een groot privacyrisico." CNIL gaat samen met andere Europese privacytoezichthouders de juridische en technische vraagstukken rond camerabrillen onderzoeken.

Daarnaast worden eigenaren van camerabrillen door de toezichthouder opgeroepen om mensen in de omgeving te informeren, de opnamefunctie uit te schakelen zodra die niet langer nodig is, camerabrillen uit te schakelen als het verzoek wordt gedaan om smartphones uit te zetten, camerabrillen niet te gebruiken in ruimtes waar mensen ze niet verwachten en het verkrijgen van toestemming om foto's en video's van gefilmde mensen online te plaatsen.