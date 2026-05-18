Boswijk: staatsgeheime cloud kan onafhankelijk van bedrijven VS draaien

De 'staatsgeheime cloud' die Defensie laat ontwikkelen kan onafhankelijk van Amerikaanse bedrijven draaien, zo heeft staatssecretaris Boswijk van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Begin vorige maand kondigde Boswijk aan dat Defensie samen met KPN en Thales een cloud voor staatsgeheime gegevens gaat bouwen. Defensie zal de 'staatsgeheime cloud' naast andere clouds gaan gebruiken, zodat het per situatie kan kiezen wat het beste past, liet de staatssecretaris verder weten.

Verschillende aanbestedingsstukken van het project zijn als staatsgeheim aangemerkt. "Nadere toelichting op de wijze waarop en de context waarin deze uitzonderingsgrond is toegepast, kan inzicht geven in de aard, inrichting en prioriteiten van defensiecapaciteiten. Dergelijke informatie kan door derden worden gebruikt om een beter beeld te vormen van kwetsbaarheden, werkwijzen of strategische keuzes binnen Defensie", legt Boswijk uit. De Tweede Kamer werd door middel van een brief door de staatssecretaris over het project ingelicht.

Verdere details over het cloudproject stonden in een vertrouwelijke, niet openbare brief. Boswijk merkt op dat deze brief gevoelige informatie over een specifieke toepassing bevat die is gericht op de verbetering van de militaire IT-infrastructuur, waarbij data wordt verwerkt binnen de militaire inlichtingenketen. "Defensie kwalificeert dit als een IT-wapensysteem. Openbaarmaking van deze gegevens zou derden in staat kunnen stellen om hieruit geheime capaciteiten af te leiden. Dit brengt risico’s met zich mee voor de operationele veiligheid en de slagkracht van de krijgsmacht", aldus de bewindsman.

Boswijk schrijft verder dat op de 'staatsgeheime cloud' twee militaire pilot toepassingen worden getest en dat digitale soevereiniteit is geborgd door samen te werken met Nederlandse bedrijven. "De staatsgeheime cloud kan onafhankelijk van US bedrijven in het eigen datacenter van Defensie blijven draaien. Dit past binnen de Defensie cloudstrategie, welke gebaseerd is op het multi-cloud principe. Dit betekent dat afhankelijk van diverse criteria wordt gekozen voor een publieke, soevereine of private cloud."