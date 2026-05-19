Kabinet gaat luchtalarm vanaf 2028 uitfaseren, zet in op NL-Alert

dinsdag 19 mei 2026, 09:32 door Redactie, 15 reacties

Het luchtalarm zal vanaf 2028 worden uitgefaseerd, zo heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld. De bewindsman noemt NL-Alert het primaire alerteringsmiddel om burgers tijdens rampen en crises te informeren. Begin 2024 kwam het kabinet met het plan om het luchtalarm eind 2025 door NL-Alert te vervangen. Als reden werd gegeven dat het onderhoud van het luchtalarm kostbaar is en NL-Alert een groter bereik heeft.

Vervolgens nam de Tweede Kamer een motie aan om het luchtalarm te behouden. Mede naar aanleiding van deze aangenomen motie werd er opdracht gegeven voor het uitvoeren van twee onderzoeken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzocht samen met het ministerie van Defensie wat een scenario van hybride oorlogsvoering voor alertering in Nederland betekent en of NL-Alert in dat geval volstaat. Tevens werd onderzocht wat er nodig is op zogenaamde hoog risicolocaties.

Uit de twee onderzoeken kwam naar voren dat NL-Alert alleen onvoldoende is als alerteringssysteem voor het waarschuwen van burgers. In het geval één telecomprovider uitvalt zal een groot deel van de burgerbevolking geen NL-Alert ontvangen, merkten de onderzoekers op. Het luchtalarm kan in dit scenario als enige alerteringsmiddel snel ingezet worden. Vervolgens kondigde het kabinet een onderzoek aan naar een 'robuuste en redundante civiel-militaire waarschuwingsketen'. Van Weel laat weten dat Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn gestart met de inrichting van een 'minimale civiel-militaire waarschuwingsketen' om burgers door middel van NL-Alert te informeren. Geld voor een nieuw sirenenetwerk is niet beschikbaar.

"Het uitblijven van financiële middelen voor een nieuw sirenenetwerk betekent echter dat de keten nu niet redundant ingericht kan worden met een aanvullend systeem", aldus de minister. "Hoewel de contracten met de leveranciers van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) eind vorig jaar zijn afgesloten tot 1 januari 2028, waarmee de onderhoudssituatie van het WAS wordt gecontinueerd tot die datum, zal uitfasering van het WAS conform eerder besluit vanaf dan uitgevoerd moeten gaan worden."

Volgens Van Weel blijft NL-Alert het primaire alerteringsmiddel om burgers tijdens rampen en crises te waarschuwen. NL-Alert maakt gebruik van cell broadcast, een techniek om tekstberichten via de zendmasten van alle providers uit te zenden. De minister stelt dat het systeem een bereik van 92 procent heeft.

Vandaag, 09:40 door Anoniem
Leuk als je geen smartphone hebt of wilt, zo forceer je als overheid mensen er eentje te laten nemen.
Ook leuk als dat ding beneden ligt op te laden terwijl je boven slaapt.
Vandaag, 09:43 door Anoniem
Schandalig. In Den Haag zijn ze compleet los geslagen van de realiteit. "robuuste en redundante civiel-militaire waarschuwingsketen" en vervolgens breekt men het maar af omdat er een paar contracten aflopen. Serieus? De betreffende Minister zou voor het gerecht gedaagd moeten worden. Hij heeft namelijk een contract met de burgers van Nederland.
Vandaag, 09:46 door Anoniem
Burgers waarschuwen, zoals met die informatiefolder laatst, en met NL-alerts.. het heeft allemaal geen zin.
Het is gewoon een disclaimer van de Rijksoverheid om ons te laten weten dat we er bij een echte crisis helemaal alleen voor staan, zoals altijd.
Dergelijke gebeurtenissen zijn ook niet te verzekeren, zelfs bij een nationale kernramp gaat de Rijksoverheid niets doen voor burgers.

Je hoeft alleen maar na te denken over wat er gebeurt als de G4/5 masten het niet doen, bijvoorbeeld door stroomuitval, door een hack of anders. Geen mens die je kan bereiken met al je opgeschreven telefoonnummers. Geen NL-alert zal je ontvangen. Burgers worden benaderd alsof we allemaal volledig naïef zijn.
En zelfs als we dan nog een waarschuwing ontvangen, bijvoorbeeld via de radio. Wat verwachten ze dan van je? Dat je in je voorraadkelder gaat zitten wachten tot het over is?

Geld is (priori)tijd. En ik ben vrij murw door het soort ongeïnteresseerde ambetaren dat dit verzint, dat ik niet eens meer hoef te weten wat ze dan belangrijker vinden dan het welzijn van ons burgers.
Gecombineerd met het NOS bericht dat SM onze democratie ondermijnt (https://nos.nl/artikel/2614935-vrije-en-geinformeerde-meningsvorming-onder-druk-door-sociale-media) zit ik weer aan mijn nieuwstax voor vandaag.
Vandaag, 09:50 door Anoniem
In 2021 was bekend dat dit systeem in de lucht houden tot 2040 een 170miljoen euro zou kosten, oftewel minder dan 10miljoen per jaar.

Steeds vaker dat onze regering dit soort kortzichtige besluiten maakt die niet het algemeen belang dienen.
Vandaag, 09:54 door Anoniem
jongens, reageer niet hier, schrijf het in een brief en stuur het naar de betreffende minister! het heeft geen enkel nut hier boos te zijn en schreeuwen ofzo...
Vandaag, 09:55 door Anoniem
NL-Alert leidt tot gehoorschade. Heb ik gehoord. Een argument tegen sirenes is dat die binnen niet hoorbaar zijn. Als die binnen niet hoorbaar zijn, heb je waarschijnlijk je ramen dicht. En als die wel hoorbaar zijn heb je je ramen open en kan je op de FM band horen wat er aan de hand is.

DAB+ is digitaal en valt net als NL-Alert uit zonder een tijdje stroom? Bijvoorbeeld bij een jaren lange aanval vanuit Rusland op energie voorzieningen? Of een aanval om het internet uit te schakelen? Sirenes blijven veel langer werken.
Vandaag, 09:55 door Anoniem
Weer een bewijs dat onze politiek alleen voor de korte termijn gaat en gevolgen overlaat aan de volgende coalitie.
De mobile netwerken kunnen hooguit uren doordraaien bij een stroomstoring, daarna staat alles stil.
We hebben genoeg voorbeelden (b.v. Oekraïne), NAVO staat ter discussie in de VS maar we leren er niets van?
Onze stroomvoorziening is een primair doel, de wereld is ook in jaren niet zo instabiel geweest als nu.
We hebben toch een extra defensie budget, waarom wordt het luchtalarm daar niet uit bekostigd?
Nee, een appje op een mobiele telefoon is de oplossing voor alles...
Vandaag, 10:09 door cyberpunk
Door Anoniem: Leuk als je geen smartphone hebt of wilt, zo forceer je als overheid mensen er eentje te laten nemen.
Ook leuk als dat ding beneden ligt op te laden terwijl je boven slaapt.

Voor een SMS heb je geen smartphone nodig
Vandaag, 10:09 door Anoniem
Inderdaad.
Bijvoorbeeld;
Vandaag, 10:14 door Anoniem
Maar voor NL Alert wel.
Een ouder kwam laatst bij een NL Alert voor brand/rook gevaar met de vraag "wat moet ik hier mee?" als in, ze snapte niet eens wat de melding bedoelde. En ik ken genoeg ouderen die geen Smart Phone gebruiken of überhaupt hebben.
Nou zou ik niet zeggen dat ze het lucht alarm (overal) kunnen horen, is toch voor mijn gevoel beter.
Vandaag, 10:19 door Anoniem
Het minderheidskabinet heeft de intentie om dat te willen, maar heeft daar de ondersteuning van de tweede kamer nodig om deze (non-bezuinigings)-handeling door te kunnen zetten!
We worden van alle kanten gewaarschuwd met een mogelijke oorlog, bereidt je voor: heb een noodpakket, genoeg eten en drinken in voorraad, etc., het internationaal recht doet geen recht meer met in meerdere landen psychopaten aan de macht, wereldwijd is het daadoor geo-politiek gezien een zooitje en dan willen ze in gaan zetten op NL-alert omdat dat betere dekking zou hebben (wat volgens van Weel zo voor-'gestelt' wordt!). Terwijl onderzoeken hebben vastgesteld dat dat onvoldoende is bij oorlog/bedreigende situaties.
Nu heeft het WAS ook wel technologie nodig, echter minder dan het GSM netwerk. En wat zal er als eerst uitliggen mocht er een oorlog uitbreken? Juist-ja, de communicatie van dit GSM tesamen met het NL-Alert systeem.
Van Weel laat weten dat Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn gestart met de inrichting van een 'minimale civiel-militaire waarschuwingsketen' om burgers door middel van NL-Alert te informeren. Geld voor een nieuw sirenenetwerk is niet beschikbaar.
De kosten voo groot onderhoud van het huidige WAS is 160 miljoen:
- wat zijn -de beraamde kosten!- voor die " 'minimale' " civiel-militaire waarschuwingsketen?
- als het gebasseerd is op het huidige NL-alert systeem, blijft het (" 'minimale' " civiel-militaire waarschuwingsketen) dan niet de afhankelijkheid houden van een volledig functionerend gsm-netwerk?
- moet dat " 'minimale' " civiel-militaire waarschuwingsketen niet eerst af zijn en volledig getest/getoetst worden voordat je het besluit maakt om -voorbarig- afscheid te nemen van het WAS?
- wat moet ik me voorstellen bij 'minimale' !?
Vandaag, 10:23 door Anoniem
NL-Alert werkt niet (meer) op gewone mobiele telefoons naar mijn ervaring.

In ieder geval moet je daarop NL-Alert zelf (op kanaal 919 van SMS-CB) instellen.
Dat is voor veel mensen niet zo eenvoudig
en uitleg op dat gebied van de website van NL-Alert ontbreekt.
Vandaag, 10:30 door Anoniem
NL-Alert is géén sms-bericht, maar een waarschuwing die via cell broadcast (zendmasten) wordt verstuurd.
Vandaag, 10:32 door meidoorn
Als reden werd gegeven dat het onderhoud van het luchtalarm kostbaar is
Oh? Dus er wordt niet gekeken naar de veiligheid van de bevolking, maar naar het geld?
Ik vraag mij intussen af hoeveel ouderen in mijn buurt geen smartphone hebben en daardoor NL-Alert niet kunnen ontvangen.
Vandaag, 10:35 door meidoorn
NL-Alert wordt verzonden via cell broadcast en wordt doorgestuurd naar alle phones in een bepaald gebied.
