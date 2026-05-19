Kabinet gaat luchtalarm vanaf 2028 uitfaseren, zet in op NL-Alert

Het luchtalarm zal vanaf 2028 worden uitgefaseerd, zo heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld. De bewindsman noemt NL-Alert het primaire alerteringsmiddel om burgers tijdens rampen en crises te informeren. Begin 2024 kwam het kabinet met het plan om het luchtalarm eind 2025 door NL-Alert te vervangen. Als reden werd gegeven dat het onderhoud van het luchtalarm kostbaar is en NL-Alert een groter bereik heeft.

Vervolgens nam de Tweede Kamer een motie aan om het luchtalarm te behouden. Mede naar aanleiding van deze aangenomen motie werd er opdracht gegeven voor het uitvoeren van twee onderzoeken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzocht samen met het ministerie van Defensie wat een scenario van hybride oorlogsvoering voor alertering in Nederland betekent en of NL-Alert in dat geval volstaat. Tevens werd onderzocht wat er nodig is op zogenaamde hoog risicolocaties.

Uit de twee onderzoeken kwam naar voren dat NL-Alert alleen onvoldoende is als alerteringssysteem voor het waarschuwen van burgers. In het geval één telecomprovider uitvalt zal een groot deel van de burgerbevolking geen NL-Alert ontvangen, merkten de onderzoekers op. Het luchtalarm kan in dit scenario als enige alerteringsmiddel snel ingezet worden. Vervolgens kondigde het kabinet een onderzoek aan naar een 'robuuste en redundante civiel-militaire waarschuwingsketen'. Van Weel laat weten dat Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn gestart met de inrichting van een 'minimale civiel-militaire waarschuwingsketen' om burgers door middel van NL-Alert te informeren. Geld voor een nieuw sirenenetwerk is niet beschikbaar.

"Het uitblijven van financiële middelen voor een nieuw sirenenetwerk betekent echter dat de keten nu niet redundant ingericht kan worden met een aanvullend systeem", aldus de minister. "Hoewel de contracten met de leveranciers van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) eind vorig jaar zijn afgesloten tot 1 januari 2028, waarmee de onderhoudssituatie van het WAS wordt gecontinueerd tot die datum, zal uitfasering van het WAS conform eerder besluit vanaf dan uitgevoerd moeten gaan worden."

Volgens Van Weel blijft NL-Alert het primaire alerteringsmiddel om burgers tijdens rampen en crises te waarschuwen. NL-Alert maakt gebruik van cell broadcast, een techniek om tekstberichten via de zendmasten van alle providers uit te zenden. De minister stelt dat het systeem een bereik van 92 procent heeft.