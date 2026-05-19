Firefox belooft betere bescherming tegen fingerprinting, vooral op macOS

Mozilla heeft een nieuwe versie van Firefox uitgebracht die betere bescherming tegen fingerprinting belooft, vooral op macOS. Daarnaast zijn 31 kwetsbaarheden in de browser verholpen en is het nu mogelijk om in de Private Browsing Mode alle data te verwijderen, zonder dat hiervoor het browservenster moet worden gesloten.

Bij browser fingerprinting wordt er naar eigenschappen van het systeem en de browser gekeken om een unieke fingerprint van de gebruiker te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om ingestelde schermresolutie, processor, batterijstatus, besturingssysteem, tijdszone, systeemtaal, geïnstalleerde fonts en plug-ins. Op deze manier kunnen trackers gebruikers over het internet volgen, zonder afhankelijk te zijn van cookies. Mozilla meldde eerder dat gebruikers zo maandenlang zijn te volgen.

Firefox biedt al bescherming tegen fingerprinting, maar die bescherming is nu verder uitgebreid, aldus Mozilla. Via de Standard Enhanced Tracking Protection geeft Firefox nu minder informatie over het systeem en de browser. Dit zou het aantal gebruikers dat uniek aan de hand van bekende fingerprintingtechnieken is te identificeren met gemiddeld 14 procent moeten verminderen. Op macOS gaat het zelfs om een afname van 49 procent, zo claimt Mozilla.

Verder zijn met de release van Firefox 151 in totaal 31 kwetsbaarheden verholpen, waarvan de maximale impact 'high' is. Tevens biedt de browser nu in de Private Browsing Mode de optie om alle data van de huidige sessie te verwijderen, zonder dat het gehele browservenster moet worden gesloten, zoals voorheen het geval was. Updaten naar Firefox 151 kan via de automatische updatefunctie en Firefox.com.