Kamervragen over veiligheid van WhatsApp en andere versleutelde chatapps

In de Tweede Kamer zijn vragen aan minister Van Weel van Justitie en Veiligheid gesteld over de veiligheid van WhatsApp en andere versleutelde chatapps. Aanleiding voor de Kamervragen van Forum voor Democratie (FVD) is berichtgeving van Bloomberg dat Meta in de VS beschuldigd is van het kunnen lezen van WhatsApp-berichten en dat de Amerikaanse autoriteiten onderzoek deden naar claims dat Meta toegang tot WhatsApp-berichten heeft.

"Bent u bekend met de Amerikaanse CLOUD Act, op grond waarvan de Amerikaanse overheid van in de VS gevestigde bedrijven zoals Meta kan eisen dat zij toegang verlenen tot opgeslagen gebruikersdata, ook wanneer deze betrekking heeft op buitenlandse gebruikers? Zo ja, welke consequenties verbindt de regering hieraan voor het gebruik van WhatsApp door Nederlandse burgers, bewindspersonen en ambtenaren?", vraagt FVD-Kamerlid Van Houwelingen aan de minister.

Het Kamerlid wil ook weten welke concrete maatregelen minister Van Weel op korte termijn gaat nemen om te voorkomen dat vertrouwelijke bestuurlijke communicatie via WhatsApp plaatsvindt. "Mede gelet op de ernstige twijfels over de daadwerkelijke end-to-endversleuteling." De bewindsman moet ook duidelijk maken of hij bereid is onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de vraag of WhatsApp-berichten daadwerkelijk end-to-end versleuteld zijn en niet toegankelijk zijn voor Meta of andere derden. Aanvullend vraagt Van Houwelingen of er op dit moment voor bewindspersonen en ambtenaren alternatieve communicatiediensten met end-to-end-versleuteling beschikbaar zijn en of die in de praktijk worden gebruikt.

Van Weel is ook gevraagd of hij bereid is om het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een veiligheidsanalyse te laten uitvoeren van beschikbare open source communicatiediensten, waaronder Signal, Element/Matrix en Wire, met als specifiek doel te beoordelen welke dienst geschikt is voor vertrouwelijke bestuurlijke communicatie. Als laatste moet de minister aangeven of hij bereid is een voorlichtingscampagne te starten voor burgers en ambtenaren dat er twijfels zijn over de vertrouwelijkheid van WhatsApp-berichten. Van Weel heeft drie weken om met een reactie te komen.