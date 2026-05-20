Firefox laat gebruikers ingebouwde vpn-dienst nu ook locatie vpn-server kiezen

Gebruikers van de in Firefox ingebouwde gratis vpn-dienst kunnen voortaan ook de locatie van de vpn-server kiezen, zo heeft Mozilla aangekondigd. Daarbij is er op dit moment keuze uit vijf landen, namelijk de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Canada. Dit zijn ook de vijf landen waar de ingebouwde vpn-dienst vooralsnog alleen beschikbaar is. Mozilla zegt van plan te zijn om meer locaties toe te voegen. Wanneer de Nederlandse Firefox-gebruikers de vpn-dienst kunnen gebruiken is nog niet bekend.

De ingebouwde vpn-functie laat het verkeer van gebruikers via een proxy lopen. Dat maakt het volgens Mozilla een eenvoudige manier om te voorkomen dat Big Tech het ip-adres van gebruikers kan tracken. Volgens de Firefox-ontwikkelaar worden browsegegevens van gebruikers niet verkocht. De ingebouwde vpn is alleen voor het browserverkeer bedoeld. Daarnaast is het dataverkeer tot vijftig gigabyte per maand beperkt. Verder vereist het gebruik ervan dat gebruikers met hun Mozilla-account inloggen. Volgens Mozilla hebben inmiddels meer dan een miljoen Firefox-gebruikers zich aangemeld om de vpn-dienst te proberen.