CBS: Nederlandse bedrijven gebruiken vaker veilige internetstandaarden

Steeds meer Nederlandse bedrijven maken gebruik van veilige internetstandaarden voor hun e-mail en websites, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van eigen onderzoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om HTTPS, DNSSEC en RPKI. Als er wordt gekeken naar de eindscores van de website- en e-mailscans blijkt er weinig verschil tussen bedrijfstakken en bedrijfsgrootte.

Voor de verschillende categorieën zijn wel duidelijkere verschillen te zien. Zo ondersteunen de websites van kleinere bedrijven vaker IPv6, terwijl grotere bedrijven vaker slagen voor de categorie HTTPS. Voor het onderzoek gebruikte het CBS de scantool van Internet.nl. De gemiddelde eindscore voor de websitescan van alle bedrijven met een website ging van 60 procent in 2020 naar bijna 75 procent in 2026. De gemiddelde eindscore voor de e-mailscan ging van 59 procent in 2023 naar iets meer dan 73 procent dit jaar.

De grootste groei is te zien bij de support voor IPv6. Bij de e-mailscan slaagt 65,5 procent van de bedrijven voor deze categorie, terwijl dat in 2023 nog maar 27,3 procent was. Bij de websitescan slaagt 41,0 procent van de bedrijven, tegenover 31,4 procent in 2023. "Internetstandaarden dragen bij aan een veiliger, betrouwbaarder en toegankelijker internet. Correct gebruik van deze standaarden helpt organisaties bijvoorbeeld beter bestand te zijn tegen afluisteren en phishing", zo stelt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

"De cijfers laten een positieve ontwikkeling zien. Helaas zijn het gebruik en de juiste implementatie van moderne internetstandaarden nog niet vanzelfsprekend. We hopen dat brancheorganisaties het onderzoek oppakken en de bedrijven in hun sector stimuleren om aan de slag te gaan met de verbeteringen", zegt Rick van Rooijen van Platform Internetstandaarden.

Zo komen veel bedrijven niet door de HTTPS-check van Internet.nl heen. Een bedrijf slaagt alleen in deze categorie als aan alle verplichte subtesten is voldaan. Binnen de HTTPS-categorie scoort vooral het toepassen van HSTS (HTTP Strict-Transport-Security) erg laag. Van alle bedrijven met een website slaagt nog geen twintig procent voor deze test. HSTS zorgt ervoor dat websites die via HTTPS te bezoeken zijn alleen via HTTPS worden bezocht, ook al wordt er door de gebruiker HTTP in de adresbalk ingevoerd.