Privacy-OS Tails wegens security voortaan geleverd zonder Thunderbird

Het op privacy gerichte besturingssysteem Tails wordt wegens veiligheidsredenen voortaan geleverd zonder e-mailclient Thunderbird. Gebruikers hebben nog wel de mogelijkheid om de software zelf te installeren. Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen.

Het privacy-OS kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Tails maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen en biedt allerlei op privacy gerichte applicaties. Eén van de applicaties die altijd deel uitmaakte van Tails was e-mailclient Thunderbird. Een probleem met de meegeleverde Thunderbird-versie was dat die altijd een versie achterliep.

Zowel Tails als Thunderbird volgen de releasekalender van Firefox, zo laat het Tails-ontwikkelteam weten. Tails is op Linux-distributie Debian gebaseerd. Dit maakte het niet mogelijk voor de ontwikkelaars om de laatste Thunderbird-versie aan Tails toe te voegen. Daardoor bevatte de in Tails meegeleverde versie vaak bekende kwetsbaarheden. Om dit probleem op te lossen is nu besloten Thunderbird niet meer standaard mee te leveren.

Gebruikers kunnen de e-mailclient nog wel via de 'Additional Software' functie van Tails installeren, waardoor ze wel over de meest recente versie zullen beschikken. Hiervoor moet wel de Persistent Storage van Tails worden ingeschakeld. Daarnaast zijn in de nieuwste versie van Tails verschillende Linux-kwetsbaarheden verholpen waardoor een applicatie adminrechten kan krijgen. Gebruikers kunnen automatisch upgraden naar Tails 7.8.