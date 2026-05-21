Consumentenbond: Google, Meta en TikTok laten malafide advertenties staan

Google, Meta en TikTok laten tal van malafide advertenties staan waar mensen de dupe van worden, zo stellen de Consumentenbond en andere Europese consumentenorganisaties op basis van eigen onderzoek. Ze roepen toezichthouders en de Europese Commissie op om bij de techbedrijven in te grijpen. De consumentenorganisaties rapporteerden bijna negenhonderd misleidende financiële advertenties bij de platforms.

De gerapporteerde advertenties maken reclame voor flitskredieten, crypto-leningen en overdreven investeringsbeloften. Ook ging het om advertenties voor financiële diensten van niet-geregistreerde aanbieders. Meta liet volgens de Consumentenbond 71 procent van de gemelde advertenties ongemoeid, TikTok verwijderde 79 van 360 advertenties (22 procent), en Google liet 40 procent van de malafide advertenties staan.

"De reden om advertenties niet te verwijderen was vaak onduidelijk en in veel gevallen werden meldingen domweg genegeerd. Daarmee handelen de bedrijven in strijd met de wet. Grote online platforms moeten zich houden aan de Europese Digital Services Act", aldus de Consumentenbond. Die heeft samen met andere consumentenorganisaties toezichthouders en de Europese Commissie opgeroepen om de maatregelen te onderzoeken die de platforms zeggen te nemen.

"Het is frustrerend dat de platforms niet of heel traag reageren op meldingen. Ze maken het melden bovendien moeilijk door een onnodige hoeveelheid aan details te vragen", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. "En áls ze een advertentie verwijderen, blijven andere advertenties van dezelfde malafide adverteerder vaak gewoon online staan. Op deze manier vallen er onnodig veel slachtoffers."