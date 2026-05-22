Duitse ziekenhuizen lekken gegevens van honderdduizend patiënten

Verschillende Duitse ziekenhuizen hebben bij elkaar de persoonlijke gegevens van meer dan honderdduizend patiënten gelekt. De data werd gestolen bij het Duitse bedrijf Unimed, dat voor de ziekenhuizen de facturatie verzorgt. Volgens Unimed ging het waarschijnlijk om een ransomware-aanval. Het lukte de aanvallers echter niet om data te versleutelen. Wel zijn er gegevens van patiënten buitgemaakt. Hoe de aanval mogelijk was is niet bekendgemaakt.

Van de meeste patiënten gaat het om standaardgegevens zoals namen, geboortedatum en adresgegevens. Van duizenden patiënten betreft het ook facturatiegegevens, die informatie over diagnoses en behandelplannen bevatten. Het academisch ziekenhuis van Freiburg meldt dat het datalek 54.000 patiënten raakt. In het geval van het academisch ziekenhuis van Keulen gaat het om 30.000 mensen. Het academisch ziekenhuis van Heidelberg zegt dat het 11.000 getroffen patiënten gaat waarschuwen, terwijl het academisch ziekenhuis van Tübingen 5.000 patiënten moet informeren. In Mannheim en Ulm maakte het datalek respectievelijk 3.000 en 1600 slachtoffers.