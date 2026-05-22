Kritieke Ubiquiti-lekken geven aanvaller toegang tot UniFi OS-apparaten

Netwerkfabrikant Ubiquiti heeft updates uitgerold voor vijf kwetsbaarheden waardoor aanvallers toegang tot UniFi OS-apparaten kunnen krijgen. De impact van drie beveiligingslekken is beoordeeld met een maximale CVSS-score van 10.0. De kwetsbaarheden betreffen path traversal, command injection en 'improper access control'. Aanvallers kunnen zo commando's op en ongeautoriseerde aanpassingen aan het systeem doorvoeren en toegang tot accounts krijgen.

De drie problemen (CVE-2026-33000, CVE-2026-34908 en CVE-2026-34909) zijn aanwezig in verschillende Ubiquiti-producten die op UniFi OS draaien. Daarnaast zijn er ook twee andere kwetsbaarheden gepatcht, met impactscores van 9.1 en 7.7, waardoor aanvallers commando's op het systeem kunnen uitvoeren en toegang tot gevoelige informatie kunnen krijgen. Onder de getroffen producten bevinden zich onder andere UniFi OS Server, UDM, UDM-Pro, UDM-SE, UDM-Pro-Max, EFG, UDW, UDR, UDR7, Express 7, UNVR, UNVR-Pro, UNVR-Instant, ENVR, UCG-Ultra, UNAS-2, UNAS-4, UNAS-Pro, UNAS-Pro-4 en UNAS-Pro-8.