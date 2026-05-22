Valve verwijdert gratis game met infostealer-malware van Steam

Valve, ontwikkelaar, uitgever en distributeur van videogames, heeft een game wegens de aanwezigheid van infostealer-malware van het Steam-platform verwijderd. Het spel stond oorspronkelijk bekend onder de titel 'Rodent Race'. Vervolgens is de naam aangepast in 'Beyond The Dark' en is er een compleet andere game geupload. Deze game is voorzien van malware die in de browser opgeslagen wachtwoorden steelt, alsmede aanwezige cryptowallets.
Sommige websites melden dat het account van de oorspronkelijke ontwikkelaar is gehackt, maar dit is niet bevestigd. Valve laat alleen weten dat de game niet meer op Steam beschikbaar is. Begin dit jaar startte de FBI nog een onderzoek naar malware verborgen in games op Steam. Volgens de opsporingsdienst heeft een aanvaller van mei 2024 tot en met januari 2026 verschillende besmette games op het platform uitgebracht. In het geval van 'Beyond The Dark' zou het mogelijk om een gekaapt ontwikkelaarsaccount gaan.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.