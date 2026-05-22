Valve verwijdert gratis game met infostealer-malware van Steam

Valve, ontwikkelaar, uitgever en distributeur van videogames, heeft een game wegens de aanwezigheid van infostealer-malware van het Steam-platform verwijderd. Het spel stond oorspronkelijk bekend onder de titel 'Rodent Race'. Vervolgens is de naam aangepast in 'Beyond The Dark' en is er een compleet andere game geupload. Deze game is voorzien van malware die in de browser opgeslagen wachtwoorden steelt, alsmede aanwezige cryptowallets.

Sommige websites melden dat het account van de oorspronkelijke ontwikkelaar is gehackt, maar dit is niet bevestigd. Valve laat alleen weten dat de game niet meer op Steam beschikbaar is. Begin dit jaar startte de FBI nog een onderzoek naar malware verborgen in games op Steam. Volgens de opsporingsdienst heeft een aanvaller van mei 2024 tot en met januari 2026 verschillende besmette games op het platform uitgebracht. In het geval van 'Beyond The Dark' zou het mogelijk om een gekaapt ontwikkelaarsaccount gaan.