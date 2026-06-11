Minister: Nextcloud kan alternatief zijn voor Microsoft 365

Nextcloud, een opensource-samenwerkingsomgeving voor tekstverwerken, documenten delen, e-mailintegratie en online vergaderen, kan een alternatief zijn voor Microsoft 365, zo stelt minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Eerder liet ook de Algemene Rekenkamer weten dat Nextcloud op langere termijn kan bijdragen aan meer digitale soevereiniteit.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer stelde naar aanleiding van een rapport van de Algemene Rekenkamer vragen aan de minister. In het rapport van de Rekenkamer staat dat DICTU en SSC-ICT, twee overheidsinstanties die ict-diensten aan de overheid leveren, vorig jaar en dit jaar onderzoek doen naar Nextcloud. Daarbij staat de vraag centraal of open source als autonoom alternatief kan bijdragen aan de huidige softwarevoorzieningen van de overheid. Volgens de Rekenkamer kan Nextcloud op langere termijn bijdragen aan meer digitale soevereiniteit.

De commissie wilde van de minister weten wat Nextcloud precies is en hoe het zich verhoudt tot de te ontwikkelen overheidsbrede soevereine clouddienst. "Nextcloud is een suite van producten die een alternatief kan zijn voor Microsoft 365", antwoordt Heerma. "Nextcloud is open-source. De grote ict-dienstverleners van het Rijk hebben de opdracht gekregen om gezamenlijk een soevereine digitale werkplek te ontwikkelen. Er wordt onder andere gekeken naar Nextcloud als een onderdeel van een complete digitale werkomgeving."

De minister merkt op dat dat er nu wordt onderzocht op welke manier de benodigde financiering kan worden vormgegeven. Verder wordt ook gekeken naar ervaringen bij andere Europese initiatieven zoals de samenwerking van Frankrijk en Duitsland. "De te ontwikkelen overheidsbrede soevereine clouddienst richt zich in eerste instantie op de realisatie van een containerplatform voor het hosten van applicaties voor de Nederlandse overheid. Dit containerplatform wordt zo vormgegeven dat het technologisch geschikt is om onderdelen van de digitale werkomgeving, zoals bijvoorbeeld Nextcloud, te hosten op de soevereine clouddienst", laat Heerma afsluitend weten.