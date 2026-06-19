EFF hekelt Brits socialmediaverbod: 'Doet meer kwaad dan goed'

Het socialmediaverbod dat de Britse regering wil invoeren doet meer kwaad dan goed en ondermijnt privacy en de vrijheid van meningsuiting, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. "De Britse regering blijft dit beleid ten onrechte afschilderen als een noodzakelijke reactie op groeiende zorgen over online gevaren voor jongeren. In werkelijkheid zal het, net als de Online Safety Act, meer kwaad dan goed doen", aldus de EFF.

Volgens de burgerrechtenbeweging bestaat er geen betrouwbare manier voor online leeftijdsverificatie waarbij ook de privacy wordt beschermd. "Overheidsbeleid moet effectief, proportioneel en respectvol zijn als het om fundamentele rechten gaat. Jongeren verdienen beter dan op paniek gebaseerd beleid, en alle internetgebruikers verdienen een veilig en vrij internet. Een socialmediaverbod zorgt voor headlines, maar lost het probleem niet op", laat de EFF verder weten.

De enige oplossing die de Britse overheid lijkt te zien voor het aanpakken van de problemen rond social media is het beperken van de toegang door voor alle gebruikers een leeftijdscontrole te verplichten. "Maar de fundamentele problemen zijn nog steeds aanwezig." Ook is er nog steeds geen eenvoudig beschikbare manier om leeftijden te verifiëren zonder dat dit ten koste van de privacy gaat. En zelfs als een dergelijke methode zou bestaan, zal een leeftijdsverbod uiteindelijk leiden tot een beperkte toegang tot vrije meningsuiting, belangrijke online gemeenschappen en cultuur, besluit de EFF haar pleidooi.