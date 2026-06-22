Gizmodo gehackt en gebruikt voor ClickFix-aanval op bezoekers

Criminelen zijn er afgelopen weekend in geslaagd om techwebsite Gizmodo te hacken en vervolgens te gebruiken voor een ClickFix-aanval op bezoekers. Onlangs werden via een ClickFix-aanval persoonlijke gegevens van bijna alle inwoners van de gemeente Epe buitgemaakt. Volgens Gizmodo wisten aanvallers een account te compromitteren en konden zo een malafide script op de website injecteren.
Het script liet bezoekers geloven dat ze een 'captcha' moesten oplossen. In werkelijkheid zorgde de gegeven instructies ervoor dat er malware werd geïnstalleerd waarmee aanvallers controle over de computer kregen. In een bericht op X meldt Gizmodo dat het te maken had gekregen met een beveiligingsincident op de website, waardoor er malafide code werd geïnjecteerd. Na ontdekking werd de techwebsite offline gehaald, het script verwijderd en getroffen account beveiligd. Hoe aanvallers het account konden compromitteren is niet bekendgemaakt. Ook is onbekend hoeveel bezoekers slachtoffer zijn geworden.
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