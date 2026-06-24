Europol: vertrouw nooit pop-ups die in je browser verschijnen

Mensen moeten pop-ups die in hun browser verschijnen nooit vertrouwen, aldus Europol. Volgens de opsporingsdienst is het ook belangrijk dat mensen updates niet vertrouwen alleen omdat ze legitiem lijken. De adviezen volgen op een internationale operatie tegen het SocGholish-botnet, waar ook de Nederlandse politie aan deelnam. Criminelen gebruikten gehackte WordPres-sites om malafide updates aan bezoekers aan te bieden. De updates waren in werkelijkheid malware. SocGolish staat daarom ook bekend als 'FakeUpdates'.
In veel gevallen ging het om infostealer-malware die allerlei wachtwoorden en andere inloggegevens van systemen steelt. Bij de operatie werden 27 miljoen gestolen inloggegevens door opsporingsdiensten aangetroffen. Volgens Europol kunnen internetgebruikers verschillende maatregelen nemen om infecties door SocGholish-malware te voorkomen. Zo moeten pop-ups die in de browser verschijnen nooit worden vertrouwd.
Updates die schreeuwerig zijn en om directe actie vragen moeten gebruikers ook niet vertrouwen, aldus het advies. "Vertrouw updates niet alleen omdat ze legitiem lijken", laat Europol verder weten. De opsporingsdienst stelt dat legitieme updates altijd van een officiële bron afkomstig zijn, bijvoorbeeld via systeeminstellingen of appstores.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.