Belgische politie: 'Cybercrime uitdaging omdat weinig Belgen aangifte doen'

Cybercrime vormt een grote uitdaging omdat weinig Belgen die hiervan slachtoffer worden ook daadwerkelijk aangifte doen, zo stelt de Belgische Federale politie bij de presentatie van de Criminaliteitsstatistieken 2025. Vorig jaar werden ruim 73.000 gevallen van cybercrime geregistreerd. Bijna zesduizend meer dan een jaar eerder. Het aantal gevallen van phishing steeg met dertig procent ten opzichte van 2024. Vorig jaar ging het om zo'n 11.300 gevallen, tegenover ruim 8600 registraties een jaar eerder.

"Informaticacriminaliteit vormt een des te grotere uitdaging omdat weinig Belgen aangifte doen: slechts 21 procent van de slachtoffers van een voltooid feit van phishing en 4 procent voor de pogingen, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor. Maar ook al vinden bepaalde burgers het nutteloos, toch blijft het essentieel om aangifte te doen", aldus de Belgische politie. Die voegt toe dat de politie zich steeds meer specialiseert in de aanpak van cybercrime, met name door de rekrutering van hoofdinspecteurs gespecialiseerd in cyberveiligheid.