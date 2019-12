Facebook zegt nee tegen overheidsverzoek om backdoor

Godjezusmariajozefalmachtig. Wat ben ik blij dat ik de marketing voor Facebook niet hoef te doen. Want met zulke pers-bewegingen maak je het alleen maar erger. Het is als Assad van Syrië die handtekeningen gaat ophalen tegen barrelbombs om zijn PR te redden. Of een Burmese Nobelprijs winnares, die kalm verklaart dat er nooit genocide was, maar dat wellicht het leger wat doorgeslagen was. Of als Trump die het Nieuw Humanistisch Verbond opricht om impeachment te voorkomen.



Wat waar is of wat niet, dat is in marketing echt niet zo belangrijk. Het gaat erom om iets verkocht te krijgen.



Wat feestboek doet is zoiets als jaren bleekmiddel als babymelk verkopen, en nu zeggen dat er een veilige dop op komt. Want aan het product zelf heeft nooit wat gemankeerd. Dat is altijd met de beste bedoelingen gemaakt. Om de echte vriendschappen een plek te geven.



Voor de Amerikaanse marketeers: When there is some ketchup on your shirt, don't rub! Never. Ever.



Facebook is iets of iemand die je gewoon niet meer zou willen helpen. Hoeveel ze ook hebben. Het zijn de kleintjes van vandaag die morgen groot gaan zijn. Daar kun je beter op spelen.