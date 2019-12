Zorgverzekeraars: wij gebruiken gezondheidsdata niet voor marketing

Zorgverzekeraars gebruiken de gezondheidsgegevens van mensen niet voor marketingdoeleinden, zo heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) tegenover minister Bruins voor Medische Zorg laten weten. De minister had om een reactie gevraagd nadat bleek dat marketingmedewerkers van zorgverzekeraars Menzis en VGZ ten onrechte toegang tot gezondheidsgegevens van verzekerden hadden.

Bij Menzis ging het om informatie over binnengekomen klachten van verzekerden waaruit in bepaalde gevallen op te maken was dat iemand bijvoorbeeld een chronische rugaandoening of gebroken enkel had of zwanger was. Via het verzekeringsnummer en soms ook de naam was deze informatie herleidbaar naar een natuurlijk persoon. Beide zorgverzekeraars wijzigden hun werkwijze. Menzis deed dit niet snel genoeg en moest van de Autoriteit Persoonsgegevens 50.000 euro betalen.

SP-Kamerlid Hijink wilde opheldering van Bruins. Zo vroeg het Kamerlid waarom een marketingafdeling van een zorgverzekeraar toegang tot patiëntengegevens nodig heeft. "Het gaat mij in het algemeen meer om de vraag of zorgverzekeraars – en andere organisaties – in strijd handelen met de wettelijke regels voor het gebruik van persoonsgegevens. Als dat gebeurt, bestaat daar geen valide reden voor. De AP heeft de taak om hierop toe te zien", antwoordt de minister.

Bruins vroeg zelf Zorgverzekeraars Nederland om een reactie. "ZN geeft aan dat zorgverzekeraars geen gebruik maken van persoonsgegevens betreffende de gezondheid voor marketingdoeleinden. Dit is ook vastgelegd in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Zorgverzekeraars waarborgen dat persoonsgegevens betreffende de gezondheid niet in strijd met de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming worden verwerkt", schrijft de minister.

Hijink wilde ook weten of de Autoriteit Persoonsgegevens naar de werkwijze van alle zorgverzekeraars heeft gekeken. Dat blijkt niet het geval te zijn. De toezichthouder keek voor het onderzoek alleen naar VGZ, Menzis, CZ en Achmea, omdat bijna 90 procent van alle verzekerden bij deze vier concerns is aangesloten. Bij Menzis en VGZ bleek het mis te zijn.