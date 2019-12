Amsterdams duo wegens phishing veroordeeld tot celstraffen

De rechtbank Midden-Nederland heeft twee mannen uit Amsterdam van 22 en 29 jaar die via phishing naar schatting ruim 292.000 euro wisten te stelen veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 3 en 2 jaar. Ook moeten de twee samen bijna 144.000 euro terugbetalen.

De 22-jarige man verstuurde phishingmails die van Rabobank of International Card Services afkomstig leken. In de e-mails werd gevraagd om op een phishingsite in te loggen of de bankpas met pincode op te sturen, al dan niet in combinatie met het aanvragen van een nieuwe bankpas. De andere verdachte pinde grote bedragen, haalde pakketjes op die met de valse gegevens waren besteld, hengelde een valselijk aangevraagde creditcard uit de brievenbus en kocht telefoons met een valselijk aangevraagde bankpas.

"Door het handelen van de verdachten is het vertrouwen van de slachtoffers in het betalingsverkeer en het bankwezen beschadigd. Dat rekent de rechtbank de verdachten zwaar aan. In deze tijd, waarin het online bestellen en betalen aan de orde van de dag is, is dit vertrouwen van groot belang", aldus de rechtbank. De 22-jarige verdachte vormde volgens de rechtbank de basis voor het plegen van de misdrijven. De 29-jarige Amsterdammer kreeg een gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd, waarvan 5 maanden voorwaardelijk.

De rechtbank schat dat de twee meer dan 292.000 euro hebben gestolen. De ene verdachte zou voor 5.000 euro verantwoordelijk zijn geweest, de ander voor ruim 287.000 euro. De verdachte wilde echter niet verklaren of het bedrag van ruim 287.000 euro onder meer personen is verdeeld. Iets wat ook niet uit het dossier valt op te maken. Daarom heeft de rechtbank besloten om het verkregen voordeel vast te stellen op de helft van het geschatte bedrag. Dit bedrag van bijna 144.000 euro moeten de twee samen terugbetalen.