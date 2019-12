Smartwatches kwetsbaar door standaardwachtwoord '123456'

Door Anoniem: Ik draag al 20 jaar geen horloge meer. Ik vond het toen al overbodig, onhandig en ouderwets. Ik zal echter trachten beleefd te blijven tegen lieden die trots met een smartwatch met een password rondlopen (Maar je loopt daar wel helemaal mee voor lul natuurlijk, net zo iets als slim proberen te lijken met een Mac terwijl je maar het halve toetsenbord snapt).

Wat mij vooral onhandig lijkt is in je tas moeten grabbelen naar je telefoon voor de tijd en daardoor al wandelend tegen een lantaarnpaal aanlopen.(Gezien paar jaartjes geleden)Onder andere om eenzelfde omslachtigheid raakte het zakhorloge in onmin en begon de zegetocht van het polshorloge. Hoe rectionair is dan weer de zg smartwatch die zois dat je eerst een wachtwoord moet invoeren om te kunnen zien hoe laat je leeft.Is dit bijna 2020 of zijn de Batavieren zojuist op uitgeholde boomstammen bij Lobith het land binnen komen varen?