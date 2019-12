Chrome gaat url minder populaire websites naar Google sturen

Ik vind dit niet erg als de sites maar toegankelijk blijven, bijvoorbaald na een "ClickBait" waarschuwing

(zonder waarde-oordeel overigens, zoals de MBAM ClickBait extensie dat doet).



In het andere geval gaat Google echt uitmaken wat volgens hen nepnieuws is

en waar de bezoeker in kwestie weer heel anders over kan denken.

Of welke sites geshadowbanned of onder in de zoekresultaten moeten belanden

of beter geheel eruit verdwijnen. Er is gelukkig nog Quant, duckduckgo & alt dot net.



Doorgezet kan dit ervoor zorgen, dat men alleen de door officiele kanalen gesteunde info te zien krijgt,

bijvoorbeeld anti-vaxxers kunnen niet meer hun mening ergens ondersteund vinden (terecht of onterecht -

Big Pharma rules the URL/uri bijvoorbeeld).

Net zolas de slimmerik in New York, die in de jaren zestig verzonnen had,

allerlei lieden van de keel-amandelen te moeten ontdoen.

Helemaal niet nodig, maar wel zeer profijtelijk voor de uitvoerenden.

Geef maar even een voorbeeldje van een "de wereld wil bedrogen worden- actie.



Google vertrouw ik net zo ver als ik ze op mijn device-scherm zie (iron.).



Hoe kun je zoiets noemen? Betutteling, afglijdend naar censuur, uitmondend in despotisme?

Het huidige niet zo populair gevonden "rechtse geluid" zal vrijwel helemaal kunnen worden weggefilterd.



Meningen kunnen worden opgelegd, zoals het jongetje dat van school werd gestuurd in Schotland,

omdat hij slechts twee menselijke geslachten kon opnoemen en nog gender-onbewust bleek.



Dit lijkt te voeren naar een nieuwe soort van Middeleeuwen met een nieuw soort index,

met een bijbehorende groene-ecolo-geloofsbelijdenis.



Alleen de achtergronden van die beweging, die hier verantwoordelijk voor is achter de schermen, kennen we niet.

(Waarom doen deze grote techbedrijven dit, wat steekt erachter, wie stuurt hen aan in deze?

Daar zijn ze weer niet zo open over). Zou het graag eens echt vernemen.

Ook fijn om er dan persoonlijk rekening mee te houden en van weg te sturen.



"Full open disclosure is what we should want everywhere and allways!".

Het dreigt al af en toe niet leuk meer te worden online.



Hebben we na 75 jaar geleden nog niets geleerd, dan?

Slechts de "Eeuwige" die het weet.



Jodocus Oyevaer